Nella scorsa sessione estiva di Calciomercato uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Federico Chiesa, accostato anche all'Inter in estate. I nerazzurri però non hanno mai fatto una proposta concreta alla Juventus e alla fine il giocatore si è trasferito al Liverpool. In Inghilterra il classe 1997 sta faticando non poco, per ammissione del tecnico dei Reds, Slot, e per questo motivo il giocatore potrebbe tornare in orbita per il club meneghino, in vista di gennaio o, al massimo, per giugno.

La Fiorentina in vista di gennaio è alla ricerca di una prima punta da regalare a Raffaele Palladino e che possa far rifiatare Moise Kean, che non può giocare sempre tra campionato e Europa League.

Il nome che piacerebbe ai viola è quello di Leonardo Pavoletti, che ha tanta esperienza nel massimo campionato italiano e può rappresentare la soluzione giusta.ù

Inter su Chiesa

L'Inter potrebbe tornare su Federico Chiesa nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Ovviamente una trattativa che potrebbe prendere forma solamente con l'uscita di almeno uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che occupano nel monte ingaggi quasi 15 milioni di euro al lordo.

Se dovessero uscire uno o entrambi a quel punto i nerazzurri potrebbero tornare sul classe 1997, che era stato accostato già la scorsa estate anche se una trattativa vera e propria con la Juventus non è mai stata imbastita visto che l'idea era quello di prenderlo l'anno prossimo a zero, quando sarebbe andato in scadenza di contratto.

Negli ultimi giorni il Liverpool però ha sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto 12 milioni di euro più bonus. Il tecnico Slot, però, ha ammesso come ci sia qualche difficoltà di ambientamento: "Federico ha saltato l'intera preparazione del pre campionato e poi è arrivato in un campionato dove l'intensità è più alta rispetto alla Serie A.

Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra".

La strategia dell'Inter

L'Inter un tentativo per Federico Chiesa potrebbe farlo già a gennaio, come detto, in caso di uscite dal reparto avanzato, anche per dare a Simone Inzaghi un elemento diverso da quelli in rosa, un giocatore rapido e bravo nel dribbling.

I nerazzurri, d'altronde, al momento sono la squadra con meno dribbling in tutta Europa.

Ausilio e Marotta proveranno a prendere il classe 1997 con la formula del prestito, magari stabilendo una cifra di riscatto vicina a quella pagata dal Liverpool alla Juventus, sui 12 milioni di euro più bonus, pagando metà dell'ingaggio per i prossimi sei mesi, intorno ai 2 milioni di euro netti a stagione. In questo modo l'attacco dell'Inter sarebbe composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Federico Chiesa e uno tra Arnautovic e Correa.

Fiorentina su Pavoletti

La Fiorentina è alla ricerca di una prima punta perché è impensabile far giocare sempre Moise Kean, tra campionato e Conference League, anche per non spremerlo troppo.

L'ex Juventus sta facendo bene, ma con un calciatore che possa farlo rifiatare potrebbe fare ancora meglio e il nome finito nel mirino è quello di Leonardo Pavoletti. Classe 1988. andrebbe a fare l'alternativa per i prossimi sei mesi, con il Cagliari che sembra ben disposto a liberarsi del suo ingaggio, di oltre 700.000 euro. Non è da escludere che nell'affare possa entrare anche Riccardo Sottil, che andrebbe in prestito in Sardegna per sei mesi.