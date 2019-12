Questo pomeriggio i cancelli della Continassa si sono riaperti per accogliere i giocatori della Juventus dopo il lunedì di riposo. I bianconeri si sono ritrovati dopo il pareggio contro il Sassuolo e probabilmente Maurizio Sarri avrà avuto modo di confrontarsi con i suoi ragazzi su che cosa non ha funzionato domenica scorsa. La Juventus, però, vuole lasciarsi alle spalle quanto accaduto contro i neroverdi e vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sui prossimi impegni. La prima sfida che attende la squadra di Maurizio Sarri sarà sabato 7 dicembre contro la Lazio.

Per il match contro i biancocelesti, il tecnico juventino ripartirà da che cosa ha funzionato e in particolare da Rodrigo Bentancur, anche perché per le prossime partite il club bianconero non potrà contare su Sami Khedira. Il tedesco, infatti, nella giornata di mercoledì sarà operato in artroscopia al ginocchio sinistro. L'intervento a cui sarà sottoposto Khedira si svolgerà in Germania ad Augsburg e ad effettuarlo sarà il professor Boenisch. Dunque vista l'assenza del numero 6 juventino, nelle prossime settimane la presenza di Rodrigo Bentancur sarà sempre più centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

La Juve pensa alla gara contro la Lazio

Sabato contro la Lazio, Maurizio Sarri potrebbe fare qualche cambio di formazione, ma fortunatamente il tecnico per prendere tutte le decisioni avrà praticamente l'intera settimana visto che non ci saranno partite infrasettimanali. L'allenatore, contro i biancocelesti probabilmente ripartirà dal 4-3-1-2 e soprattutto a centrocampo si affiderà ancora a Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano sta dimostrando partita dopo partita la sua crescita e ormai si è preso i gradi da titolare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Inoltre, il numero 30 juventino sa giocare sia come regista che come mezzala.

La sensazione è che anche contro la Lazio, Rodrigo Bentancur giocherà di fianco a Miralem Pjanic, mentre il terzo posto in mediana dovrebbe essere appannaggio di Blaise Matuidi. Ovviamente per la gara di sabato sarà certamente out Sami Khedira, che starà fermo ai box per un po' di tempo, anche se al momento non sono stati resi noti i suoi tempi di recupero. Se dunque a centrocampo, Sarri non ha grande abbondanza, per quanto riguarda l'attacco il ballottaggio in vista del match contro la Lazio è sempre lo stesso, ovvero fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: al momento, la Joya sembra in leggero vantaggio sul Pipita.

Titolare indiscusso invece Cristiano Ronaldo.

Intanto per la Juventus questo mercoledì sarà un'altra giornata di lavoro visto che la squadra si ritroverà alla Continassa al mattino per allenarsi in vista del match contro la Lazio.