La Juventus ha chiuso il 2019 non proprio nel migliore modi, subendo la sconfitta pesante in Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra del tecnico piacentino si è ripetuta dopo il successo in campionato, rifilando un ulteriore 3 a 1 ai bianconeri a Riad.

La sconfitta dei bianconeri ha evidentemente avuto rilevanza a livello mediatico e ha fatto piacere ai tanti tifosi che abitualmente si schierano contro la Juventus, fra essi ci sono i sostenitori dell'Inter, non solo perché i bianconeri hanno perso un trofeo importante ma anche perché a vincerlo è stata la Lazio.

Le tifoserie biancoceleste e nerazzurra da anni sono infatti gemellate.

A parlare della Supercoppa Italiana è stato - nelle scorse ore - anche il noto conduttore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis, che all'emittente Radiosei, si è espresso sulla vittoria della Lazio lanciando la solita frecciatina alla Juventus.

'Chi riesce a far piangere i bianconeri si merita grande abbraccio da parte mia'

Il conduttore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis, noto tifoso interista, su Radiosei ha parlato della recente finale di Supercoppa Italiana disputata a Riad domenica 22 dicembre, sottolineando come: 'Chi riesce a far piangere i bianconeri si merita grande abbraccio da parte mia'.

Bonolis inoltre ha anche aggiunto di aver incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito in un evento benefico organizzato da Suor Paola (nota tifosa laziale), nel quale ha avuto modo di abbracciarlo e di fargli i complimenti per il successo. Svelando anche: "Lotito poi è andato via dicendo che sarebbe andato a messa, gli ho detto di inventarsene un’altra".

Il conduttore romano ha poi esteso gli auguri anche a tutti i sostenitori biancocelesti, ai quali ha dedicato una frase speciale: "Vi lascio sognare fino a dove riescono a volare le aquile".

Paolo Bonolis sulla Juventus

Il conduttore televisivo non è nuovo a provocazioni calcistiche contro la Juventus. In passato ha infatti dichiarato che in merito a Calciopoli (che nel 2006 ha condannato i bianconeri alla Serie B e alla revoca di due scudetti) la società della famiglia Agnelli avrebbe pagato anche poco per il reato commesso dall'allora dirigenza guidata da Moggi.

Ricordiamo inoltre le parole di Paolo Bonolis prima del match Inter-Juventus di campionato a ottobre, quando aveva sottolineato come il derby d'Italia di due anni prima fosse stato - a suo avviso- uno dei match più grotteschi della storia del calcio. Secondo il conduttore infatti l'arbitro fu decisivo sull'esito della partita (poi vinta dai bianconeri), inoltre Bonolis aggiunse che i favori arbitrali sono sempre pro-Juventus e difficilmente accade il contrario.