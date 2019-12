Nella serata di martedì la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova, dove nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre alle 18:55 affronterà la Sampdoria. I bianconeri contro i blucerchiati confermeranno il 4-3-1-2, ma restano da sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione. In particolare nelle prossime ore Maurizio Sarri dovrà decidere se confermare il tridente pesante con Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, oppure se puntare su Federico Bernardeschi e concedere un turno di riposo al Pipita. Questo dubbio verrà risolto solo durante la riunione tecnica che avverrà nel tardo pomeriggio a ridosso della partenza della squadra per lo stadio.

Per il resto, invece, non sembrano esserci grandi dubbi visto che in difesa ci saranno i titolarissimi, mentre a centrocampo, vista l'assenza di Rodrigo Bentancur, verrà confermato Adrien Rabiot.

Sarri ritrova Cuadrado e Pjanic

Per la partita di oggi contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ritroverà Juan Cuadrado e Miralem Pjanic che erano stati costretti a saltare la sfida contro l'Udinese poiché erano squalificati. Dunque il numero 5 juventino si riprenderà il posto da titolare e guiderà la mediana bianconera.

Al fianco di Miralem Pjanic, però, non ci sarà Rodrigo Bentancur che sarà squalificato. Il posto dell'uruguaiano lo prenderà Adrien Rabiot, che in queste ultime partite sta riuscendo a ritagliarsi il giusto spazio all'interno della Juve. A completare la mediana juventina, invece, ci sarà Blaise Matuidi: il francese sta giocando tanto ma Maurizio Sarri gli sta chiedendo di stringere i denti visto che spesso si trova a dover fare i conti con alcune assenze e soprattutto perché Emre Can non sta dando le giuste garanzie.

In difesa, invece, la Juve punterà sui consueti titolari e sulle fasce ci saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo tornerà la coppia formata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

La Juve deve sciogliere il dubbio in avanti

Nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio, Maurizio Sarri ha alternato fra i titolari Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, i due giocatori che si stanno contendendo il posto per giocare insieme a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Al momento il Pipita sembra leggermente favorito, ma alla fine potrebbe essere il numero 33 juventino a spuntarla visto che contro l'Udinese ha riposato.

Mentre Gonzalo Higuain è reduce da due partite consecutive e perciò potrebbe riposare in vista della Supercoppa di domenica 22 dicembre. Infatti, da domani la Juventus inizierà a preparare la gara contro la Lazio e dunque non è da escludere che Maurizio Sarri cerchi di dosare le forze dei suoi giocatori proprio in vista della gara del prossimo weekend.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.