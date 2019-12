Operazione rinforzi per evitare la retrocessione in Serie B. Il Genoa starebbe per mettere le mani su due attaccanti: Michal Krmencik e Fabio Borini. Il primo è vicinissimo, con un'intesa quadriennale raggiunta tra i rossoblu e l'entourage del giocatore. Adesso Preziosi deve strappare il sì del Viktoria Plzen che per liberare l'attaccante vuole sei milioni di euro.

Genoa, Krmencik e Borini vicini

Il Genoa è disposto ad arrivare al massimo a cinque milioni, convinto di poter ottenere comunque l'ok dai cechi.

I rossoblu inseguono Krmencik da mesi, prima ancora che si infortunasse gravemente al ginocchio. Dalla scorsa estate è rientrato a pieno regime e ha ricominciato a segnare. Ad ora ha totalizzato dieci in gol in campionato, un bottino interessante per il Genoa, che si sente in pole position, essendosi dileguati i grandi club dopo lo stop fisico dell'attaccante. Per gli uomini mercato di Preziosi è Krmencik è un giocatore completo, in grado di calciare e segnare in ogni modo. Buono il rendimento con la Nazionale, con cui ha totalizzato 8 gol in 23 partite.

A ventisei anni, Michal Krmencik vuole farsi notare in un campionato importante come quello italiano e si ritiene pronto per accettare la chiamata del Genoa. I rossoblu, in ogni caso, vogliono completare il reparto offensivo con almeno un altro tassello.

In arrivo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dovrebbe esserci anche Fabio Borini dal Milan. Elemento dal gran potenziale, con tante maglie di prestigio indossate nel corso della sua carriera, ma pochissima continuità dal punto di vista del rendimento. L'attaccante ha grandi stimoli, molti di più di quelli che avrebbe Piatek, che al Genoa proprio sembra non voler tornare. Per 'Il Pistolero', l'ultimo posto in classifica è inaccettabile, certo di poter restare protagonista in una squadra di medio-alta classifica.

Torna di moda Kranevitter, Perin verso il ritorno

Quindi il Genoa continua a monitorare tutte le possibilità, ed ecco che puntualmente torna di moda il nome di Mattia Destro. Difficile, invece, arrivare a Kalinic il cui ingaggio appare decisamente fuori portata. Anche l'arrivo di Petagna, ambito da diverse società di Serie A, pare complicato. Per iniziare il Genoa potrebbe accontentarsi di Borini e Krmencik, ma anche del giovanissimo difensore Bruno Amione e del ritorno in porta di Mattia Perin. L'argentino Amione, nel caso in cui arrivasse, verrebbe probabilmente integrato alla squadra Primavera, prima di aggregarsi ai grandi.

Tra gli altri nomi in lizza ci sono anche quelli di Kranevitter e di Pjaca, prima però bisognerà capire il futuro di Lasse Schone, sempre corteggiato in Olanda, ma apprezzato pure dal Napoli in Italia.

Ai saluti sarebbero anche i portieri Marchetti e Jandrei, il difensore El Yamiq e i vari Saponara, Sanabria e Gumus.