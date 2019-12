La Juventus, nonostante alcune difficoltà difensive palesate in questa prima parte della stagione, sta mettendo in evidenza un gioco importante: grandi meriti vanno evidentemente al tecnico bianconero Maurizio Sarri, che sta anche rivalutando giocatori che l'anno scorso hanno avuto diverse difficoltà. Su tutti spiccano le prestazioni di Pjanic, migliorato anche dal punto di vista difensivo, e soprattutto di Higuain e Dybala, abili non solo a livello realizzativo ma anche come assist man. Le principali difficoltà sono state riscontrate dai nuovi acquisti; in particolar modo, con l'ex centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot.

Arrivato in estate, ha firmato un contratto da 7 milioni di euro più bonus l'anno con i bianconeri; il francese sta facendo fatica ad adattarsi al gioco di Sarri ma, nelle ultime tre partite il tecnico toscano lo ha schierato titolare, con netti miglioramenti dal punto di vista fisico e tecnico. Proprio Sarri, nella conferenza stampa post partita di Samp-Juventus, ha confermato la sua crescita, sottolineando che il francese potrebbe essere la sorpresa della seconda parte della stagione.

Sarri: 'Nella seconda parte della stagione, la grande sorpresa sarà Rabiot'

Maurizio Sarri ne è convinto: "Nella seconda parte della stagione, la grande sorpresa sarà Rabiot".

Come confermato dal tecnico toscano, l'aver schierato titolare per tre partite consecutive sono state importanti al francese per incrementare la sua forma ma anche per migliorare la sua integrazione negli schemi promossi dal tecnico toscano. Lo stesso Sarri ha confermato che "penso che Rabiot abbia ancora tanto da esprimere e credo che il potenziale sia superiore a quello che ha mostrato finora". Un attestato di stima importante per l'ex Paris Saint Germain che si candida a sorpresa per la seconda parte della stagione.

Sarri su Higuain e Demiral

Nel post partita, oltre a soffermarsi su Rabiot, il tecnico bianconero ha parlato anche delle prestazioni di Higuain e di Demiral: l'argentino non ha apprezzato la sostituzione, ma Sarri ha ribadito che comunque non gli ha dato peso. Sulla scelta di far giocare Demiral al posto di De Ligt, il tecnico toscano ha confermato "che il nazionale tedesco è un giocatore che ha fatto tante partite di fila mentre Demiral aveva più energie.

Ha una grande energia positiva addosso che trasmette ai compagni e in questo momento deve essere sfruttata".

Intanto la Juventus è attesa dal match di Supercoppa Italiana contro la Lazio prevista a Riad domenica 22 dicembre alle 17:30 ora italiane. Probabile che Rabiot ritorni in panchina, a centrocampo dovrebbe essergli preferito Bentancur, che rientra dopo la squalifica in Serie A.