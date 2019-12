Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione al Paris Saint Germain è Mauro Icardi, decisivo non solo in Ligue 1 ma anche in Champions League. L'argentino ha trascinato la sua squadra alla qualificazione agli ottavi di Champions League da primi in classifica del girone davanti al blasonato Real Madrid, confermandosi quindi un abile finalizzatore. Proprio questa sua prolificità starebbe convincendo il Paris Saint Germain a velocizzare l'eventuale trattativa del riscatto del giocatore, che potrebbe quindi trasferirsi a titolo definitivo a Parigi per circa 70 milioni di euro.

I motivi per cui il Paris Saint Germain starebbe spingendo per concretizzare la trattativa è anche l'incertezza delle conferme per le prossime stagioni di Neymar, Mbappé e Cavani, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno 2020. Come scrive tuttomercatoweb.com, la moglie-procuratore di Icardi, Wanda Nara, starebbe, però, frenando l'eventuale passaggio del giocatore a Parigi e non ci sarebbero motivi economici dietro i dubbi della nota showgirl.

PSG si muove verso riscatto Icardi: Wanda Nara, però, starebbe prendendo tempo

Wanda Nara starebbe prendendo tempo per l'eventuale passaggio a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint Germain.

Come dicevamo, dietro a questi tentennamenti non ci sarebbero motivi economici, in quanto il giocatore firmerebbe un contratto di diversi anni con il PSG a circa 10 milioni di euro a stagione (il doppio di quanto prende attualmente con l'attuale intesa contrattuale) ma la possibilità della punta argentina di ambire a destinazioni più importanti rispetto al PSG. Si parla infatti di eventuale interesse del Real Madrid e soprattutto della Juventus, che in estate ha provato ad acquistarlo dall'Inter.

La trattativa non si concretizzò per la difficoltà dei bianconeri di cedere alcuni giocatori e la volontà della società di Suning di non venderlo ai 'rivali'. Le cose potrebbero cambiare se il giocatore decidesse di non firmare con il Paris Saint Germain.

L'attuale contratto di Mauro Icardi

Attualmente Icardi è in prestito dall'Inter al PSG con un contratto fino a giugno 2022 con la società di Suning a circa 5,5 milioni di euro a stagione. Se decidesse di non rimanere in Francia, il giocatore si ritroverebbe in una posizione di vantaggio nei confronti dell'Inter in quanto resterebbe con soli due anni di contratto.

In tal caso l'argentino potrebbe decidere di imporre la sua destinazione, magari scegliendo proprio la Juventus. Come è noto, infatti, Paratici apprezza molto l'argentino e, qualora si presentasse la possibilità, potrebbe provare ad acquistarlo durante il prossimo calciomercato estivo.