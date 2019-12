La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato invernale: nonostante il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici abbia smentito trattative in entrata per gennaio, le cose potrebbero cambiare in caso di cessione di alcuni giocatori. Secondo Il Corriere dello Sport una delle delusioni di questa prima parte della stagione è il terzino brasiliano Danilo che fatica ad adattarsi al gioco di Maurizio Sarri. Difficoltà a livello difensivo e poca efficacia in fase offensiva starebbero portando la dirigenza bianconera a valutare una sua possibile cessione: il brasiliano è arrivato alla Juventus nella trattativa che ha portato Joao Cancelo al Manchester City.

Potrebbe avere ancora buon mercato in Inghilterra e dalla sua cessione i bianconeri potrebbero incassare circa 25-30 milioni di euro. Come possibile sostituto si valuta l'eventuale acquisto del terzino destro del Paris Saint Germain, Thomas Meunier.

Il Corriere dello Sport ipotizza l'arrivo Meunier al posto di Danilo

In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha avuto il merito di rivalutare alcuni giocatori che l'anno scorso hanno avuto una stagione difficile: Dybala, Higuain e Bentancur sono solo alcuni dei calciatori che hanno migliorato nettamente le loro prestazioni, contribuendo a portare la Juventus agli ottavi di finale di Champions League e all'attuale secondo posto in Serie A a due punti dalla capolista Inter.

Non tutti però sono riusciti ad integrarsi perfettamente: è il caso di Danilo, ormai seconda scelta dietro a Cuadrado. Il terzino brasiliano sta avendo difficoltà ad adattarsi al calcio italiano e agli schemi di Maurizio Sarri, anche se secondo gli addetti ai lavori, nell'ultimo match disputato contro il Bayer Leverkusen in Champions League è stato sicuramente uno dei migliori in campo per la Juventus. In queste ultime tre partite del 2019, qualora abbia la possibilità di giocare, proverà a convincere Sarri della sua affidabilità ma non è esclusa una sua cessione già a gennaio. Come sostituto piace il terzino destro belga Meunier.

L'esterno belga va in scadenza a giugno 2020

Come scrive Il Corriere dello Sport, Meunier rimane uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza bianconera. Inoltre il giocatore ancora non ha rinnovato il contratto con il Paris Saint Germain, in scadenza a giugno 2020. In caso di cessione a gennaio di Danilo, potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato in quanto avrebbe una valutazione abbordabile per il contratto in scadenza. In ogni caso, non è escluso che la Juventus possa offrirgli un contratto a partire da luglio 2020 e quindi acquistarlo a parametro zero dalla prossima stagione.