La Juventus starebbe facendo sul serio per Erling Braut Haaland. Il centravanti norvegese, di proprietà del Red Bull Salisburgo, sta disputando una stagione decisamente al di sopra delle aspettative, avendo segnato finora ben ventotto reti in quattro mesi (delle quali otto solo in Champions League). Si tratta di numeri da record, che hanno attirato, per forza di cose, l'interesse di alcuni top club europei. L'agente del centravanti nordico è Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con la Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta seguendo con grandissima attenzione Haaland e avrebbe già avuto dei contatti con Mino Raiola.

Il potente agente, come riporta il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", si troverebbe al momento in Germania, per parlare con i dirigenti del Borussia Dortmund e del Lipsia, squadre che sarebbero fortemente interessate al cartellino del giocatore norvegese. I due club, come d'altronde la Juventus, sarebbero intenzionati ad acquistare Haaland per una cifra vicina ai trenta milioni di euro, ovvero la clausola che permetterebbe di strapparlo al Red Bull Salisburgo.

Mercato Juventus, Paratici non molla Haaland

Il centravanti norvegese ha impressionato la dirigenza bianconera: ha solo diciannove anni, dunque, presenta dei margini di miglioramento notevoli.

Haaland, inoltre, non ha chiuso ad un top club, anche se ha sempre specificato di volere essere titolare, per crescere di livello. La Juventus sarebbe sempre in contatto con Mino Raiola, l'agente che ha chiuso numerose operazioni con la società bianconera (l'ultima quella che ha portato De Ligt a Torino). I rapporti sono eccellenti, tanto che la Juventus avrebbe già formalizzato un'offerta da tre milioni di euro d'ingaggio (più bonus) a stagione per l'attaccante norvegese. La società bianconera ha ritrovato grande appeal negli ultimi anni, soprattutto con l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Haaland potrebbe convincersi nello scegliere la città di Torino, proprio per la presenza di una leggenda del calcio come il giocatore portoghese. Non dimentichiamo, inoltre, che il centravanti norvegese è stato a Torino due anni fa per assistere ad una partita di Champions League della Juventus. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando per la prossima sessione di Calciomercato invernale e ha messo nel mirino alcuni esterni, dal momento che Danilo non convince e potrebbe essere ceduto.

La dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione sia Meunier del Paris Saint Germain che Emerson Palmieri del Chelsea, giocatore molto gradito a Sarri.