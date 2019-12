Per la Juventus, oggi, è arrivato un pareggio nella sfida delle 12:30 contro il Sassuolo. I bianconeri si sono fermati dopo molte vittorie e inoltre, hanno perso, momentaneamente, la testa della classifica. L'umore in casa Juventus, dopo questo pareggio non è dei migliori, e molti giocatori sui rispettivi profili social hanno deciso di guardare ai prossimi impegni e al lavoro che dovranno fare per migliorare. Una delle note positivi della partita di oggi è sicuramente il ritorno al gol di Cristiano Ronaldo.

CR7 sta meglio e anche nel finale di gara è apparso in crescita. Il fenomeno di Madeira, al termine della partita, ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Non il risultato che volevano", ha scritto CR7 su Instagram. Adesso, per la Juve ci sarà una settimana intera per poter lavorare in vista della gara di sabato 7 dicembre contro la Lazio.

CR7: 'Lavoreremo duramente'

In casa Juventus, anche un pareggio ha il sapore della sconfitta e perciò sicuramente, a partire dai prossimi giorni, la squadra lavorerà per capire che cosa non ha funzionato quest'oggi.

Al termine della sfida odierna, molti giocatori bianconeri hanno subito voluto fare autocritica sottolineando che quello ottenuto contro i neroverdi non era il risultato sperato e fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo. CR7, però, ha anche specificato che adesso lui e i suoi compagni lavoreranno piuttosto intensamente per riuscire a raggiungere i loro obiettivi: "Lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi". Dunque, la squadra bianconera ha già voglia di rivalsa e sicuramente, nei prossimi giorni durante gli allenamenti, verranno analizzati gli errori commessi quest'oggi per evitare di rifarli.

Bonucci: 'Serve di più'

Al termine della partita di oggi, Cristiano Ronaldo ha voluto utlizzare i social per commentare la prestazione della Juventus. CR7, però, non è stato il solo visto che anche molti altri suoi compagni hanno usato Instagram per analizzare il pari contro il Sassuolo. Fra questi c'è anche il Capitano Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino, con un post sul noto social, ha spiegato che serve dare di più: "Serve essere di più, serve dare di più", ha scritto Bonucci che poi ha aggiunto che il percorso è lungo e difficoltoso, ma l'obbiettivo della Juventus deve essere ben chiaro.

Dunque, il capitano bianconero ha suonato la carica in vista delle prossime sfide sottolineando che la squadra deve sapere che la strada da fare è sicuramente ancora molto lunga. Adesso ci sarà un po' di tempo per riflettere, in attesa che i bianconeri possano riscattare la prestazione di oggi sul campo e questa occasione arriverà sabato prossimo contro la Lazio.