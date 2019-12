La Juventus, dopo l'importante vittoria contro l'Udinese e il pareggio dell'Inter contro La Fiorentina, si è ripresa il primo posto in classifica in compagnia proprio della squadra allenata da Conte. Contro la squadra friulana il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha schierato per la prima volta dall'inizio il tridente pesante formato da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala, con risultati davvero ottimi se consideriamo che nei primi 45 minuti i bianconeri erano già sul 3 a 0. Nel post match ha parlato uno dei protagonisti della serata, ovvero Gonzalo Higuain: l'argentino si è soffermato sia sulla convincente vittoria della Juventus ma anche sulla scelta estiva di voler rimanere a tutti i costi a Torino per dimostrare il suo valore.

Non è mancato poi anche un riferimento riguardante l'evoluzione della punta argentina, conosciuto da tutti per essere un gran finalizzatore: in questa stagione invece sta dimostrando di essere abile anche come assist man. A tal riguardo Higuain ha dichiarato in maniera simpatica che "Da un po' di anni so anche passare la palla". Ha poi aggiunto che "La cosa importante è che la squadra vinca, non chi fa gol. Perché alla fine ci si ricorda dei titoli, non di chi ha fatto gol".

Higuain alla Juve percepisce la stima di compagni e tifosi

In merito alla partita vinta contro l'Udinese, Higuain si è detto soddisfatto della prestazione della squadra, sottolineando la bella partita soprattutto nei primi 60 minuti, poi nella parte finale c'è stato il calo fisico dovuto anche alla difficoltà di sostenere per tutta la partita il tridente pesante.

Lo stesso argentino ha ribadito che "Dispiace per il gol preso nel finale, ma in generale credo sia stata una bella giornata". Durante l'intervista l'argentino ha poi affrontato anche l'argomento mercato, sottolineando come "la decisione di restare alla Juventus in estate è stata presa anche per l'amore verso i tifosi e compagni". Ha poi ribadito di come abbia sofferto a lasciare la Juventus lo scorso anno e che restare a Torino è piacevole in quanto la gente bianconera apprezza l'impegno che uno mette sul campo.

Higuain si è dichiarato quindi felice di essere rimasto alla Juventus ed era (ed è) convinto di poter dimostrare di poterci stare alla grande.

D'altronde questa prima parte della stagione parla per lui: in Serie A ha disputato 14 partite realizzando 4 gol e 4 assist mentre in Champions League 6 partite, 2 gol e 2 assist. L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e si parla di un possibile prolungamento di un'altra stagione fino a giugno 2022, per poi chiudere la carriera in Argentina, al River Plate, società che lo ha lanciato nel calcio che conta.