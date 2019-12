La diciassettesima giornata di Serie A si avvicina tra tanti indisponibili e alcuni dubbi da parte dei vari allenatori. In particolare Inter-Genoa di sabato avrà nove sicuri assenti e si prende così l’ "Oscar della sfortuna". Buone notizie per Gasperini e Pioli: Atalanta e Milan, che si affronteranno domenica, potranno contare sulla rosa quasi al completo.

Alle 18,55 di oggi, comincia questa diciassettesima giornata di Serie A con Sampdoria-Juventus anticipata a causa dell’impegno in Supercoppa del 22 dicembre dei bianconeri.

Non ci saranno gli squalificati Vieira e Bentancur e per Ranieri e Sarri i problemi non finiscono qui. Nessuno degli infortunati recupererà, così tra i blucerchiati out saranno Bereszynski, Barreto, Bertolacci e Bonazzoli, dall’altra parte fuori Khedira, Szczesny e Chellini.

Serie A: gli indisponibili degli anticipi di venerdì e sabato

Venerdì sera la serie A tornerà con Fiorentina-Roma, sfida importante per entrambe le squadre. Montella non avrà Ribery, operato la settimana scorsa, ma dovrebbe riuscire a recuperare Chiesa.

Dall’altra parte continua l’emergenza per Fonseca: Zappacosta, Santon, Cristante e Pastore torneranno tutti nel 2020, sono da valutare le condizioni di Smalling e Mirante. Sabato alle 15 sarà il momento di Udinese-Cagliari, tra i friulani mancherà Samir, ma potrebbe farcela Sema; dall’altra parte out Pavoletti, Cragno, Ceppitelli e Birsa, buone le speranze per Maran di riavere Castro.

Falcidiata dagli infortuni sarà Inter-Genoa di sabato alle ore 18. Nove i sicuri assenti del match, una lunga lista che comprende Sensi, Asamoah, Sanchez, Barella, Favilli, Kouamè, Zapata, Lerager e Sturaro.

Come se non bastasse sono stati fermati dal giudice sportivo Brozovic, Lautaro Martinez e Pandev. I tecnici Conte e Thiago Motta sperano almeno di riuscire a recuperare Gagliardini, Borja Valero e Criscito. Altro match decisamente “sfortunato” sarà Torino-Spal con Mazzarri che ha grossi problemi in attacco e in difesa. Rientrato Belotti a riempire l’infermeria ci pensano Edera, Iago Falque, Bonifazi, Lyanco e Parigini. Semplici sorride per il rientro di Kurtic e Di Francesco ma non potrà utilizzare Reca, D’Alessandro, Sala e Fares.

I dubbi della domenica per la 17^ di serie A

Più tranquillo lo scenario di Atalanta-Milan che aprirà la domenica della diciassettesima giornata di serie A alle 12.30. Pioli deve rinunciare agli squalificati Hernandez e Paquetà e al lungodegente Duarte. Gasperini riabbraccia Gomez, potrebbe ritrovare Ilicic e avrà solo Zapata ko. Sono le squalifiche a rendere difficile il lavoro dei tecnici in Lecce-Bologna. Non ci saranno Majer, Lapadula e Danilo, a cui si aggiungono tra i felsinei Krejci e Dijks, in dubbio Dzemaili, Mancosu e Meccariello.

Soliti problemi per D’Aversa in Parma-Brescia, ancora fuori dai giochi Kucka, Cornelius e Karamoh, potrebbe essere convocato dopo due mesi Inglese. Per Corini fuori Dessena e forse anche Ndoj.

Domenica sera ci sarà Sassuolo-Napoli con Gattuso che andrà a caccia dei primi punti sulla panchina azzurra. Pesanti le assenze tra gli azzurri dei difensori Maksimovic (squalificato), Koulibaly e Malcuit, entrambi infortunati. Per De Zerbi sempre fuori dai giochi Chiriches e Defrel, mentre Consigli spera di farcela, se non dovesse farcela spazio a Pegolo che ha dato ampie garanzie.

Impossibile sapere adesso invece gli indisponibili di Lazio-Verona, la gara infatti è stata rinviata al 5 febbraio a causa della Supercoppa Italia.