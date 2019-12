In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa alla possibile cessione di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è rinato al Flamengo, dove ha giocato in prestito l'ultimo anno, trascinando il club sul tetto del Brasile e del Sud America. Nonostante tali prestazioni, però, i nerazzurri sono convinti di cederlo a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per accumulare un tesoretto importante da investire poi nel mercato in entrata.

Il giocatore potrebbe restare proprio al club brasiliano, con le trattative che sembrerebbero essere a buon punto.

Il Flamengo prende tempo

Inter e Flamengo stanno discutendo da tempo del possibile acquisto di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano ha trascinato il club verdeoro alla conquista del Brasilerao e della coppa Libertadores con i suoi gol, vincendo in entrambi i casi la classifica capocannonieri. Score importante il suo, con venticinque reti messe a segno in ventinove presenze in campionato, mentre in Libertadores sono nove i gol in dodici partite, tra cui la doppietta realizzata in finale contro il River Plate.

Numeri importanti che dovrebbero favorire la cessione del classe 1996 a titolo definitivo. L'Inter punta a realizzare una plusvalenza o, comunque, a non realizzare una minusvalenza rispetto all'investimento di trenta milioni di euro fatto nell'estate del 2016. Proprio per questo motivo i due club avrebbero trovato un'intesa intorno ai sedici milioni di euro ma il Flamengo sembra stia prendendo tempo anziché chiudere l'affare. Il motivo è legato al fatto che i brasiliano sembrano essere convinti di poter strappare un prezzo ancora migliore. Manca, comunque, ancora il si dello stesso Gabigol per poter arrivare ad una fumata bianca. Solo dopo le due società potranno definire l'accordo economico. E proprio sul futuro dell'ex Santos è intervenuto l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, sottolineando come non rientri nei piani del club, evidenziando comunque il suo valore: "Abbiamo un attacco numeroso e di qualità, ma il brasiliano vale molto".

Tesoretto per gennaio

Difficilmente l'Inter deciderà di cedere Gabigol al Flamengo per meno di sedici milioni di euro. I nerazzurri, infatti, contano su un tesoretto da investire poi sempre a gennaio in entrata. Il nome numero uno in cima alla lista di Marotta e Conte è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sarebbe il rinforzo ideale per rinforzare il reparto come richiesto dal tecnico nerazzurro con un innesto di qualità ed esperienza internazionale.

Inter che cercherà anche un esterno sinistro, visti i problemi al ginocchio di Asamoah. Il primo obiettivo è quello di Marcos Alonso, esterno in rotta con il Chelsea. Lo spagnolo, infatti, è rimasto fuori dai convocati nelle ultime partite ed è ormai ai margini della squadra di Lampard.