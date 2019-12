Il Calciomercato estivo del 2020 potrebbe regalare clamorose trattative di mercato: non solo parametri zero di qualità (su tutti Eriksen e Willian), ad alimentare i tanti media sportivi sono le situazioni contrattuali di tanti giocatori importanti, su tutti spicca il nome di Mauro Icardi. L'argentino sta dimostrando al Paris Saint Germain di essere uno dei migliori centravanti a livello mondiale, timbrando il cartellino con costanza non solo nel campionato francese ma anche in Champions League. Come è noto il Paris Saint Germain ha la possibilità di riscattare il giocatore a fine stagione per circa 70 milioni di euro ma tutto dipenderà dalla volontà della punta argentina, ancora di proprietà dell'Inter.

Sara lui infatti a decidere se continuare la sua avventura professionale nella società francese o se considerare un trasferimento in un altro club di prima fascia. Secondo ilbianconero.com, la Juventus segue attentamente l'evoluzione della situazione contrattuale di Icardi, in particolar modo il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici stravede per la punta argentina e lo considererebbe l'ideale accanto a Cristiano Ronaldo e Dybala.

Juventus, Paratici starebbe sperando nell'acquisto di Icardi in estate

Secondo ilbianconero.com, Paratici spera che Mauro Icardi possa decidere di non continuare la sua avventura professionale la prossima stagione al Paris Saint Germain e magari considerare un'offerta della Juventus.

D'altronde in estate l'argentino era stato vicino ai bianconeri ma la volontà dell'Inter di non cederlo ai 'rivali' storici ha portato poi il giocatore ad accettare l'offerta del Paris Saint Germain. Di certo ci attendiamo un grande colpo di mercato da parte della Juventus per il calciomercato estivo e l'aumento di capitale ufficializzato dalla società bianconera servirebbe proprio per finanziarlo. D'altronde la Juventus ci ha abituato negli ultimi due calciomercato estivi ad acquisti importanti, su tutti l' arrivo di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione e quello di De Ligt nel recente mercato estivo.

Restando in tema acquisti di giugno, la Juventus ha praticamente definito l'arrivo del centrocampista offensivo del Parma ma di proprietà dell'Atalanta Dejan Kulusevski. Si parla di un costo d'acquisto di circa 35 milioni di euro più 10 milioni al raggiungimento di determinati bonus.

L'acquisto a centrocampo

Icardi resta evidentemente un giocatore apprezzato dalla dirigenza bianconera ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus in estate potrebbe decidere di investire su un centrocampista, il sogno resta Paul Pogba anche se i bianconeri sono in lizza per l'acquisto del danese del Tottenham Christian Eriksen, che potrebbe arrivare a Torino a parametro zero.