Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato in queste ultime settimane è stato sicuramente quello di Dejan Kulusevski. Lo svedese è stato una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione. Ceduto l'estate scorsa in prestito secco dall'Atalanta al Parma, il giocatore si è subito ritagliato un ruolo importante in prima squadra, trascinando i ducali a ridosso della zona Europa League, nonostante l'obiettivo stagionale sia sempre quello della salvezza. Prestazioni che avevano attirato il forte interesse dell'Inter, che sembrava ad un passo dal suo acquisto.

Nelle ultime ore, però, il colpo di scena con il sorpasso della Juventus, che avrebbe trovato l'accordo sia con l'Atalanta che con l'entourage del classe 2000.

Kulusevski rifiuta l'Inter

La Juventus avrebbe chiuso l'acquisto di Dejan Kulusevski, trovando l'accordo sia con l'Atalanta, proprietaria del suo cartellino, sia con l'entourage del fantasista svedese. Classe 2000, per il fantasista i bianconeri verseranno nelle casse dei bergamaschi trentacinque milioni di euro più dieci/quindici milioni di euro di bonus.

All'attuale calciatore del Parma andranno due milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni, fino a giugno 2025. Bisognerà vedere soltanto se il trasferimento sarà concretizzato al termine di questa stagione, a giugno, o se si cercherà di anticipare il suo approdo a gennaio, già in questa sessione di Calciomercato.

Juve che avrebbe bruciato l'Inter nella corsa a Kulusevski. Anche i nerazzurri avevano trovato l'intesa con l'Atalanta per la prossima estate, e si discuteva dell'anticipare il suo arrivo a Milano. Sarebbe stato proprio lo svedese, però, a rifiutare il suo approdo a Milano. L'agente dello svedese, Stefano Sem, aveva incontrato l'Inter senza trovare un'intesa. A bloccare tutto sarebbero state anche le perplessità tattiche sull'operazione visto che le caratteristiche del classe 2000 non sembravano sposarsi al meglio con il 3-5-2 di Antonio Conte.

Altri due duelli di mercato

Inter e Juventus che si potrebbero sfidare sul mercato anche per altri due talenti del calcio italiano e non solo. Il primo sarebbe Sandro Tonali, che in cabina di regia con la maglia del Brescia sta mettendo in mostra tutte le proprie qualità. Rispetto a Kulusevski il regista si sposerebbe sia con il modo di giocare di Sarri che con quello di Conte.

Il secondo nome, invece, sarebbe quello di Federico Chiesa, già cercato l'estate scorsa da entrambe le società con la Fiorentina a fare muro. A giugno le cose potrebbero cambiare, soprattutto se i viola dovessero restare nuovamente fuori dalle competizioni europee.