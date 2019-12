Matteo Politano sembra essere ormai finito ai margini del progetto tecnico-tattico dell'Inter. Approdato a Milano dal Sassuolo nel giugno dello scorso anno in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato dalla società di Zhang), l'attaccante romano nella sua prima annata in nerazzurro è stato uno degli elementi più importanti della squadra allora guidata in panchina da Luciano Spalletti. Infatti nel 2018-2019 ha messo insieme, tra campionato e coppe, ben 48 presenze e 6 reti totali, risultando in diverse occasioni tra i migliori in campo.

La situazione è notevolmente cambiata con l'approdo di Antonio Conte all'ombra della Madonnina, ed ora si sta parlando con sempre maggiore insistenza di una probabile partenza del calciatore 26enne già a gennaio.

Il tecnico pugliese fin da subito ha fatto capire con le sue scelte che Politano non sarebbe stato di certo uno dei perni della sua Inter. Finora ha giocato pochissimo, appena 14 gare totali, partendo raramente da titolare. L'ennesima dimostrazione dello scarso feeling tra Conte e l'attaccante romano è giunta durante il match contro il Genoa del 21 dicembre quando, nonostante l'assenza di Lautaro Martinez per squalifica, l'allenatore ha preferito puntare sul giovane Sebastiano Esposito come partner d'attacco di Romelu Lukaku.

Matteo Politano sul piede di partenza avrebbe attirato le attenzioni del Napoli. Infatti, sembra che il club partenopeo abbia contattato quello milanese per valutare la disponibilità a lasciar partire l'ex Sassuolo, e nel corso di questi primi colloqui sarebbe emersa l'idea di uno scambio con Fernando Llorente. La proposta starebbe prendendo quota giorno dopo giorno, anche e soprattutto in seguito all'avallo giunto dagli allenatori di ambo le parti.

Politano-Llorente: probabile scambio di prestiti per 6 mesi

Gennaro Gattuso avrebbe fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che gradirebbe avere a sua disposizione Matteo Politano in luogo di Fernando Llorente. A suo modo, anche Antonio Conte si sarebbe detto favorevole a quest'eventuale scambio. Del resto, non bisogna dimenticare che proprio durante la scorsa finestra del mercato estivo, il neo-tecnico nerazzurro aveva chiesto proprio il centravanti spagnolo (a quei tempi svincolato dal Tottenham) per il ruolo di vice-Lukaku, quindi la possibilità di poterlo avere con sé seppur con 6 mesi di ritardo sarebbe allettante.

In questa fase Napoli e Inter si starebbero confrontando sulla base di uno scambio di prestiti per 6 mesi (ovvero fino al termine della stagione). Tuttavia, siccome la trattativa pare sia ancora in fase embrionale, per adesso è ancora piuttosto presto per ipotizzare eventuali conguagli economici o dettagli più approfonditi sui termini di eventuali prestiti.

La vicenda Politano-Inter sarebbe seguita con particolare interesse anche dalla Fiorentina e dall'Atalanta, con i bergamaschi che avrebbero chiesto al club milanese di inserire il cartellino dell'attaccante 26enne nell'affare che dovrebbe portare all'Inter il talento svedese Kulusevski, attualmente in prestito al Parma.