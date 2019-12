La prossima sessione estiva potrebbe regalare clamorose trattative di mercato: ad attirare molto le attenzioni delle grandi società sono i possibili parametri zero. Tanti giocatori di qualità sono in scadenza di contratto a giugno 2020, non solo in Premier League ma anche in Serie A. In Inghilterra i pezzi pregiati sono due giocatori del Tottenham: Eriksen e Vertonghen, ma c'è anche il centrocampista offensivo brasiliano del Chelsea Willian. In Italia invece la situazione contrattuale più complicata riguarda due giocatori del Napoli protagonisti negli ultimi anni con la maglia della società campana: Callejon e Mertens.

Proprio la punta belga è uno dei più seguiti sul mercato e fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli. Ci sarebbero ben quattro squadre a seguire da vicino la situazione del giocatore belga: Inter, Roma, Lazio e Juventus.

Mertens potrebbe non rinnovare con il Napoli

Secondo il noto giornale di Napoli 'Il Mattino', anche la Juventus sarebbe in lizza per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Mertens. Il belga è uno dei pezzi pregiati del mercato ed è in scadenza di contratto a giugno 2020.

Contratto che difficilmente rinnoverà con la società napoletana. Secondo il giornale campano in vantaggio sul belga ci sarebbero Inter e Roma (che sarebbero disposte ad acquistarlo già nel Calciomercato invernale), anche se la Juventus potrebbe 'sfruttare' il rapporto ideale fra Maurizio Sarri e Mertens. Il belga, infatti, ha fatto il definitivo salto di qualità in Serie A grazie anche al lavoro del tecnico toscano che nella sua esperienza professionale al Napoli lo ha schierato punta centrale dopo la cessione di Higuain alla Juventus.

Le difficoltà di rinnovo del contratto con il Napoli da parte di Mertens dipendono dalla richieste avanzate dal nazionale belga: quest'ultimo avrebbe chiesto un triennale più un ruolo da dirigente una volta smesso di giocare, il Napoli, invece, avrebbe offerto alla punta un contratto di due anni.

Il mercato della Juventus

Mertens potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato a parametro zero nel calciomercato estivo, ma la dirigenza bianconera starebbe lavorando ad un altro acquisto a zero in estate. Si tratta del centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen che difficilmente rinnoverà il contratto con la società inglese. Sul nazionale danese, però, c'è una folta concorrenza: le spagnole Barcellona e Real Madrid, mentre in Italia, oltre la Juventus, ci sarebbe anche l'Inter. Anche il centrocampista offensivo del Chelsea Willian è uno dei giocatori seguiti dalla dirigenza bianconera: nella trattativa potrebbe essere decisivo Maurizio Sarri, che lo ha allenato nella sua precedente esperienza professionale al Chelsea.