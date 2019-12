Il nome di Arturo Vidal continua ad essere accostato all'Inter. I nerazzurri si muoveranno con forza nella prossima sessione di Calciomercato vista l'esigenza di rinforzare il centrocampo in particolar modo. Cosa che è stata confermata dal tecnico, Antonio Conte, e dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Nel prepartita di Champions League contro il Barcellona il dirigente nerazzurro ha sottolineato proprio come il centrocampista cileno sia uno degli obiettivi principali per cercare di fare il salto di qualità ad un reparto martoriato dagli infortuni in questa prima parte della stagione.

Vidal primo obiettivo

Arturo Vidal è il primo obiettivo di mercato dell'Inter. Il centrocampista cileno non sta trovando molto spazio in questa stagione tra le fila del Barcellona, chiuso da Rakitic, Busquets e Arthur. Per questo motivo avrebbe chiesto la cessione, pronto a ricongiungersi a Conte e Marotta, con cui ha lavorato ai tempi della Juventus. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e l'esclusione dal Clasico contro il Real Madrid giocato mercoledì sera. Il tecnico dei blaugrana, infatti, nonostante l'assenza di Arthur, piuttosto che schierare Vidal ha preferito adattare in quel ruolo Sergi Roberto.

Alla vigilia del match l'ex Bayern Monaco, saputo della scelta tecnica, ha deciso di lasciare il campo di allenamento.

Il suo profilo risponde esattamente al diktat dettato da Antonio Conte, che per la sua Inter ha richiesto un giocatore dotato di qualità tecniche ma anche di esperienza internazionale. Un profilo che, al momento, sembra mancare alla squadra nerazzurra visto che Stefano Sensi e Nicolò Barella hanno mostrato grandi qualità, con il primo seguito anche dal Barcellona, ma sono ancora molto giovani e provengono da squadre meno blasonate come Sassuolo e Cagliari.

Due condizioni possibili

I dialoghi tra Inter e Barcellona vanno avanti da qualche settimana. Entro fine dicembre la società nerazzurra potrebbe dare una risposta definitiva agli spagnoli stando a quanto riportato dal quotidiano Sport.

Si potrà capire se il club meneghino vorrà acquistare Arturo Vidal a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. La valutazione complessiva si aggira sui venticinque milioni di euro ma i blaugrana vorrebbero cederlo a titolo definitivo e risolvere la questione entro inizio gennaio, prima dell'inizio del campionato dopo la sosta natalizia. Già negli ultimi giorni, infatti, dopo quanto successo alla vigilia del Clasico contro il Real, si parla di grana Vidal. L'intenzione del Barça è quella di porre fine a questi rumors e per questo motivo in Spagna è atteso anche l'agente del giocatore, Felicevich, per decidere quale sarà il futuro del suo assistito.