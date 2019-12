Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Erling Braut Haaland, talentuoso attaccante che ha disputato una prima parte di stagione davvero di altissimo livello. Il centravanti norvegese, infatti, ha già segnato quasi trenta reti, mettendo in mostra un repertorio tecnico e tattico che ha ingolosito le big d'Europa. Basta dire che durante l'ultima partita di Champions League disputata c'erano più di quaranta osservatori ad assistere alle sue prestazioni.

Stando alle ultime notizie trapelate, Haaland avrebbe (all'interno del contratto firmato con il Red Bull Salisburgo, suo club di appartenenza) una clausola che da trenta milioni di euro. Basterebbe dunque sborsare questa cifra per aggiudicarsi il talento nordico. La Juventus lo sta seguendo da molto tempo, anche se è molto improbabile che il club bianconero decida di tentare l'assalto per lui già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La Juventus, comunque, sarebbe in pole position per l'attaccante norvegese, che è seguito da alcuni dei migliori club d'Europa.

Mercato Juventus, i bianconeri superano la concorrenza per Erling Braut Haaland

La Juventus avrebbe già trovato l'accordo con il procuratore di Haaland, Mino Raiola, per l'ingaggio del suo assistito. Il club bianconero, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto ben tre milioni e mezzo di euro, che potrebbero arrivare fino a cinque, comprendendo i bonus. Raiola sarebbe abbastanza soddisfatto, anche se vorrebbe un accordo più simile a quello firmato con De Ligt, quindi con un fisso più alto. In ogni caso, la Juventus potrebbe aggiudicarsi il fortissimo attaccante norvegese a trenta milioni di euro; questo rappresenterebbe un affare colossale. Raiola vorrebbe approfittare di ciò, pertanto chiede una maxi-commissione: quindici milioni di euro. Si tratta di una cifra altissima, ma la Juventus ha sempre avuto ottimi rapporti con il noto agente (basti pensare agli affari che hanno portato Pogba al Manchester United e De Ligt alla Juventus).

La società bianconera, comunque, dovrebbe ancora decidere se lanciare Haaland titolare, nel caso in cui arrivasse nella prossima sessione di calciomercato estivo.In ogni caso, sembra che il giocatore norvegese sia già stato a Torino per assistere ad un match di Champions League e avrebbe già visitato il centro sportivo della Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, sembra essere sempre più vicina la cessione di Emre Can. Su di lui ci sono Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.