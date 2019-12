In casa Inter tiene sempre banco il confronto tra Mauro Icardi e Romelu Lukaku, con il centravanti belga che almeno fino a questo momento non ha fatto rimpiangere l'ex capitano. Gli stessi tifosi della squadra nerazzurra sabato scorso, dopo la doppietta messa a segno dall'ex giocatore del Manchester United contro il Genoa, hanno dedicato cori poco edificanti nei confronti del centravanti argentino e di sua moglie e agente Wanda Nara. Due giocatori che hanno un modo di giocare diverso, con il primo messo ai margini del progetto già a inizio ritiro e con il secondo fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte.

Wanda Nara provoca l'Inter

Ieri a Tiki Taka si è parlato a lungo del momento dell'Inter che si trova in testa alla classifica con quarantadue punti, alla pari con la Juventus. Ci si è soffermati soprattutto sul centravanti belga, Romelu Lukaku, man of the match della sfida contro il Genoa con una doppietta, un assist contro il Genoa e il rigore regalato al giovanissimo classe 2002, Sebastiano Esposito. Negli studi era presente il noto tifoso nerazzurro, Giacomo Ciccio Valenti, che è andato subito dritto al punto facendo un riferimento neanche troppo velato a Mauro Icardi:

"La scena del rigore di Sebastiano Esposito è stata bellissima.

Abbiamo ammirato uno capace di giocare per la squadra e non la squadra che gioca per lui. Si tratta di un leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento".

La risposta di Wanda non si è fatta attendere: "Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti". Il conduttore Pierluigi Pardo ha sottolineato come il belga abbia segnato anche in partite importanti, ma la showgirl argentina ha rincarato la dose: "In Champions non ha segnato (dimenticando i gol a Slavia Praga e Barcellona n.d.r.). Vedrà i quarti di finale (probabilmente intendeva gli ottavi) in tv. L'ultimo numero nove ha fatto centocinquanta gol solo nell'Inter. Poi si cambia giudizio da una settimana all'altra. Dopo la Champions Lukaku fu criticato, ora sembra un fenomeno".

Complimenti a Conte

La moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, sempre negli studi di Tiki Taka ha elogiato il lavoro del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.

La showgirl argentina, infatti, ha messo in evidenza l'impresa fatta giocando praticamente sempre con le riserve in mezzo al campo visti i gravi infortuni che hanno colpito Stefano Sensi, tornato in campo contro il Genoa sabato scorso, e Nicolò Barella, che dovrebbe tornare in campo contro il Napoli o contro l'Atalanta. Wanda ha poi chiuso rimarcando nuovamente i gol messi a segno con la maglia dell'Inter da parte di Mauro Icardi, sottolineando di non sopportare quando gli si manca di rispetto.