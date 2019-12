La conferenza stampa di presentazione del match di Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio (che ha visto trionfare gli uomini di Inzaghi per 3 a 1), ha dato spunti importanti soprattutto riguardo la Juventus: le dichiarazioni di Sarri sono infatti sempre molto interessanti ed ha avuto modo di soffermarsi anche sulla situazione infortuni della rosa bianconera. Una delle assenze più pesanti in questa prima parte della stagione è quella del capitano bianconero Giorgio Chiellini, infortunatosi a fine agosto prima del big match contro il Napoli, vinto dalla Juventus 4 a 3.

Un'assenza pesante che ha dovuto velocizzare l'adattamento sia di De Ligt che di Demiral: è stato però Maurizio Sarri a dare una bella notizia ai sostenitori bianconeri confermando come il recupero del capitano bianconero prosegue alla grande e che il rientro è confermato a febbraio, nella fase della stagione più importante per la Juventus in quanto ci saranno gli ottavi di finale di Champions League.

Infortunio Chiellini, Sarri: 'Fino a febbraio non sarà a disposizione'

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha confermato nella conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Italiana che "Fino a febbraio Giorgio Chiellini non sarà a disposizione".

Oltre al capitano bianconero, altra assenza pesante sarà quella di Khedira, anche per lui il rientro è previsto a febbraio. Attualmente sono loro i due unici infortunati mentre sono tornati a disposizione tutti quei giocatori che avevano avuto dei problemi nelle ultime settimane. La sosta per la Juventus sarà molto importante per recuperare le energie fisiche e mentali: proprio Sarri ha confermato come la causa principale della sconfitta della Juventus sia proprio da attribuire alla forma fisica non ottimale dei suoi giocatori, che arrivano da una prima parte della stagione ricca di impegni sia con la Juventus che con le rispettive nazionali.

Le prossime partite della Juventus

Come dicevamo, la sosta sarà fondamentale per i bianconeri per ricariche le pile ed iniziare possibilmente alla grande il 2020.

La 18esima giornata di campionato vedrà i bianconeri affrontare il Cagliari all' 'Allianz Stadium', con il match previsto il 6 gennaio alle ore 15:00, mentre l'Inter giocherà a Napoli alle ore 20:45. Il girone di andata si chiuderà invece all' 'Olimpico' di Roma, dove la Juventus il 12 gennaio alle ore 20:45 affronterà la squadra allenata da Fonseca. Tre giorni dopo inizieranno gli ottavi di finale di Coppa Italia, con i bianconeri che se la vedranno con l'Udinese all' 'Allianz Stadium'. Il mese di gennaio si chiuderà infine con Juve-Parma il 19 e Napoli-Juventus il 26 gennaio.