La Juventus non è abituata a perdere e perciò quando arriva una sconfitta i tifosi bianconeri si sfogano sui social. Anche ieri, dopo aver perso la sfida contro la Lazio, i supporter bianconeri hanno analizzato la partita sui vari social network. Spesso pure i tifosi Vip usano Twitter, Facebook o Instagram per commentare le prestazioni della Juventus. Fra questi, ieri sera c'era anche Lapo Elkann. L'imprenditore non ha usato troppi giri di parole e al termine della gara contro la Lazio si è sfogato sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Juve, vergognati", ha scritto Lapo Elkann che poi ha voluto complimentarsi con la squadra di Inzaghi che si è aggiudicata la Supercoppa.

Ma questo non è stato l'unico tweet condiviso dal noto tifoso della Juve. Infatti, questa mattina, Lapo Elkann ha avuto un nuovo pensiero da rivolgere alla sua squadra del cuore e a tutti i sostenitori juventini.

Elkann: 'Juve, ti amo e ti amerò sempre'

Ieri sera, dopo la sconfitta della Juventus in Supercoppa, Lapo Elkann ha deciso di sfogarsi, così come hanno fatto molti tifosi, sui social network.

In particolare, l'imprenditore ha usato Twitter per esprimere il suo malcontento nei confronti della squadra di Maurizio Sarri. Elkann ieri non è stato affatto tenero, ma già stamani probabilmente aveva smaltito la rabbia e ha voluto mandare un messaggio più distensivo con il quale ha espresso tutto il suo amore nei confronti della Vecchia Signora: "Juve ti amo e ti amerò per sempre", ha scritto Elkann che poi ha aggiunto anche dei cuori bianconeri a corredo del suo messaggio. Inoltre, l'imprenditore ha colto l'occasione per augurare un buon Natale a tutti i sostenitori juventini e ha anche sottolineato che presto arriveranno nuovi trofei: "Siamo pronti a festeggiare nuovi successi e nuove vittorie". Dunque, Lapo Elkann ha già smaltito la delusione per la Supercoppa persa contro la Lazio e ha guardato con ottimismo al futuro della Juve conscio del fatto che presto si potrà gioire per una nuova vittoria.

Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo TANTI TANTI Auguri di Natale a tutti i tifosi della #Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi SUCCESSI e nuove VITTORIE. JUVE TI AMO 🤍🖤🤍🖤 E TI AMERÒ PER SEMPRE pic.twitter.com/nNG8lLhnNO — Lapo Elkann (@lapoelkann_) 23 dicembre 2019

Anche i giocatori sono delusi

Nono solo i tifosi della Juventus sono delusi per aver perso la Supercoppa, ma anche i giocatori bianconeri sono arrabbiati per la sconfitta subita contro la Lazio. Alcuni campioni juventini, al termine della sfida di ieri, hanno commentato la sfida di Riad sui social. Tra questi c'è Leonardo Bonucci che, con un post su Instagram, ha analizzato la sconfitta di ieri: "Non è il risultato che volevamo, complimenti alla Lazio che ha vinto". Inoltre, il numero 19 juventino ha spiegato che adesso lui e i suoi compagni dovranno sfruttare le vacanze per riposarsi e ritrovare le energie fisiche e mentali e per iniziare il 2020 nel migliore dei modi.