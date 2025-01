All'indomani del ritorno alla vittoria che in campionato mancava dal 9 novembre, la Juventus si rituffa nella Champions League dove ad attenderla c'è il Brugge.

Il successo per 2-0 contro il Milan ha proiettato la squadra di Thiago Motta momentaneamente al quarto posto in classifica ma è costato al tecnico bianconero lo stop di Kenan Yildiz, uscito all'intervallo per un piccolo risentimento all'adduttore. Se il turco andrà dunque valutato in vista della trasferta in Belgio, a rientrare tra i convocati dovrebbe essere Francisco Conceição come dichiarato da Thiago Motta stesso nel post Juventus-Milan.

Anche Dusan Vlahovic sarà del match, per lui è pronta una maglia da titolare.

Vlahovic di nuovo titolare, conferma per Mbangula

Come di consueto, Thiago Motta punterà sul 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta. Per quanto riguarda la linea difensiva, a destra dopo la panchina contro il Milan potrebbe tornare ad agire Savona, con Cambiaso dirottato sull'out di sinistra e Gatti e Kalulu al centro. La cerniera di centrocampo sarà composta certamente da Locatelli e Thuram, mentre sembra esserci più di un dubbio sul tridente offensivo.

Yildiz non dovrebbe avere nulla di grave come dichiarato dallo stesso Motta a fine gara ma solo gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema all'adduttore. Non dovesse farcela sulla destra toccherà ad uno tra McKennie, Weah e Gonzalez mentre sulla sinistra agirà ancora Samuel Mbangula, migliore in campo ieri sera e autore del primo gol.

In mezzo confermato Koopmeiners, davanti rientrerà invece con ogni probabilità titolare Dusan Vlahovic.

Come confermato dal tecnico Thiago Motta nel post gara di ieri, dovrebbe tornare tra i calciatori a disposizione anche Conceicao, che ha recuperato dal sovraccarico muscolare che l'ha costretto al forfait nelle ultime partite: molto difficilmente però partirà dall'inizio.

Probabile formazione Juventus, 4-2-3-1: Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso / Locatelli Thuram / Gonzalez (McKennie, Weah) Koopmeiners, Mbangula / Vlahovic

Una vittoria sarebbe fondamentale per la qualificazione diretta agli Ottavi di Champions League

La Juventus si trova al momento al 14esimo posto del girone unico di Champions League a quota 11 punti.

La qualificazione ai Play-Off è ormai praticamente acquisita (basta piazzarsi tra le prime 24), ma una vittoria consentirebbe ai bianconeri di avvicinare ulteriormente la top 8 che vale invece il passaggio diretto agli Ottavi del torneo.

Per riuscirci gli uomini di Thiago Motta dovrebbero comunque vincere anche l'ultimo match in programma a Torino contro il Benfica dell'ex Angel Di Maria.