Sfida decisiva per l'Inter di Conte, che questa sera affronta gli spagnoli del Barcellona nell'ultimo match della fase a gironi di Champions League. Compito - sulla carta - molto più agevole per la formazione tedesca del Borussia Dortmund, che sfida lo Slavia Praga in casa. Partite da dentro o fuori per Inter e Borussia, che si trovano appaiate a quota 7 nel Girone F (guidato dal Barcellona, 11 punti). Se l'Inter e il Borussia dovessero chiudere il girone con gli stessi punti, passerebbe la formazione di Conte in virtù della differenza reti maturata. Il Barcellona è già qualificato, con una sconfitta passerebbe comunque come prima del Girone F.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Pochi dubbi e scelte quasi forzate per Antonio Conte, che a centrocampo si affiderà all'esperienza di Borja Valero, con Brozovic titolare inamovibile. Confermata la difesa titolare - Godin, Skriniar e De Vrij - e la coppia Martinez-Lukaku in attacco. Messi è rimasto in Spagna, assenti anche Piqué e Sergi Roberto. Ter Stegen difenderà la porta del Barça, Busquets e Vidal sicuri del posto a centrocampo.

Chance per il giovane Carles Perez in attacco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Brozovic, Vecino, Biraghi, Borja Valero; L. Martinez, Lukaku.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Riqui Puig; Griezmann, Suarez, Carles Perez.

Live Inter-Barcellona: dove vederla in tv

Inter-Barcellona verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà possibile guardare la partita anche su Sky Sport Uno, 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre.

Sarà possibile seguire la partita di Champions anche in diretta streaming su Sky Go. In alternativa, si potrà acquistare un pass per guardare la sfida di Champions sulla piattaforma Now TV.