La Juventus si è dovuta arrendere nella sfida contro la Lazio perdendo così l'opportunità di conquistare la Supercoppa italiana. I bianconeri non hanno di certo brillato e la squadra ha sembrato aver perso le energie.

Al termine della partita, Miralem Pjanic si è presentato davanti ai cronisti per analizzare la sconfitta e la sua disamina è stata molto lucida.

Il numero 5 juventino ha sottolineato che la Juventus non può subire tutti questi gol. I bianconeri, fin da inizio stagione, hanno dimostrato di avere una certa fragilità difensiva, anche se con le vittorie sono riusciti a mascherare bene i problemi.

Adesso, però, il numero dei gol subiti è cresciuto e forse è il caso di trovare nuove soluzioni per aiutare la squadra ad incassare meno reti.

L'analisi del regista bianconero

Miralem Pjanic, nella prima parte di stagione, è stato uno dei migliori giocatori della Juventus. Ma ieri nella sfida di Supercoppa è apparso un po' in difficoltà, così come tutti i suoi compagni di reparto. La Juve forse è arrivata stanca all'appuntamento di Riad e non è riuscita ad esprimersi al meglio.

Ma secondo Pjanic il problema dei bianconeri è un altro: "Per vincere si deve subire sicuramente molto di meno, ma in generale tutta la squadra deve sapersi mettere meglio in campo".

Dunque, per il bosniaco la Juve deve subire meno gol e probabilmente su questo aspetto dovrà lavorare Maurizio Sarri e dovrà farlo insieme a tutta la sua squadra. Perché il successo della fase difensiva dipende anche dai centrocampisti e dagli attaccanti.

La Juve ha grandi responsabilità

La Juve non è abituata a perdere e quando non raggiunge il risultato sperato la squadra bianconera si mette al lavoro per migliorare. Ieri, subito dopo la partita contro la Lazio, Miralem Pjanic ha analizzato la sconfitta patita in quel di Riad di fronte ad i media.

Anche poco fa, con un lungo post Instagram, il numero 5 juventino ha voluto dare la scossa all'ambiente bianconero sottolineando che tutta la squadra ha grandi responsabilità. Il centrocampista bosniaco, inoltre, ha spiegato che chi porta sul petto il simbolo della Juve ha il dovere di essere sempre all'altezza e che quando questo non succede è giusto metterci la faccia.

Infine, Miralem Pjanic ha guardato al futuro della Vecchia Signora, mettendo in evidenza il dovere di guardare ai prossimi obbiettivi e che lui e i suoi compagni non possono permettersi di fallire. Il centrocampista juventino, infine, ha fatto appello all'unità di tutto l'ambiente: "Uniti. Fino alla fine".

Adesso tutti i giocatori bianconeri si godranno le vacanze di Natale e poi alla ripresa degli allenamenti avranno modo di confrontarsi sugli errori commessi a Riad.