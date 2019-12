Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 17:45 italiane a Riyad, in Arabia Saudita, si giocherà Juventus-Lazio, match valido per la Supercoppa Italiana, nel quale si assegnerà il primo trofeo stagionale.

Nell'ultimo incontro di Serie A, valevole per l'anticipo della 17a giornata, la Vecchia Signora si è imposta contro la Sampdoria di Ranieri fuori dalle mura amiche per 2-1, con due 'perle' di Dybala e Ronaldo, inframezzate dal gol di Caprari. Entrambi i goal sono nati da un assist di Alex Sandro, con annessa prestazione 'monster' del laterale brasiliano.

I biancocelesti, invece, hanno disputato il 16° turno di campionato alla Sardegna Arena sfidando la 'rivelazione' Cagliari e imponendosi per 2-1 in pieno recupero, grazie alle reti di Luis Alberto e di Caicedo, dopo l'iniziale vantaggio sardo con Simeone.

Le statistiche in tutte le competizioni tra le due compagini risultano equilibrate negli ultimi sei scontri, con tre vittorie per parte, anche se l'ultima Supercoppa Italiana (nell'agosto 2017) è stata vinta dai laziali per 3-2.

Juventus, ballottaggio Buffon-Szczesny tra i pali

Per mister Maurizio Sarri questa è l'occasione per aggiungere alla bacheca il primo titolo bianconero e presumibilmente si affiderà ancora al modulo 4-3-3.

Tra i pali sarà ballottaggio Buffon-Szczesny, col numero 77 avanti per una maglia a causa delle recenti noie fisiche del polacco. Quartetto arretrato dove a Bonucci e De Ligt centrali si sommeranno Cuadrado e De Sciglio come terzini. Cerniera di centrocampo formata da Bentancur, Pjanic e Matuidi. Pochi dubbi sul tridente, che dovrebbe essere composto da Dybala-Ronaldo-Higuain.

Lazio, Luis Alberto e Bastos si contendono una maglia

Simone Inzaghi sa come battere la Juventus ed anche quest'anno lo ha dimostrato nel 3-1 del 15° turno di Serie A di poche settimane fa.

Per questo delicato ed importante match si affiderà probabilmente al 3-5-2 con Strakosha in porta e davanti una difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu come interpreti.

In mezzo al campo ci saranno quasi certamente Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic ed uno tra Luis Alberto e Bastos, con lo spagnolo che sembra avvantaggiato per partire dal primo minuto. Il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Immobile e Correa.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

Juventus (4-3-3): Buffon (Szczesny), Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic, Luis Alberto (Bastos), Immobile, Correa.