Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12:30 ci sarà il match tra Atalanta e Milan, valido per il 17° turno di Serie A. I nerazzurri sono reduci da una sconfitta in trasferta, la quarta stagionale in campionato, contro il Bologna per 2-1. Per i Diavoli rossoneri, invece, nell'ultimo turno c'è stato un pareggio a reti inviolate contro il Sassuolo di De Zerbi, sebbene gli uomini di Pioli abbiano tirato 12 volte nello specchio della porta colpendo anche due 'legni' col giovane Leao.

La classifica, al momento, vede la Dea in sesta posizione con 28 punti, mentre i rossoneri sono in ottava posizione, assieme a Torino e Napoli, con 21 punti.

Le statistiche risultano equilibrate con due pareggi ed una vittoria per parte negli ultimi quattro incontri di campionato tra le due formazioni.

Atalanta, Gomez sembra recuperare mentre Zapata sarà ancora out

Per Mister Gasperini non sembrano esserci molti dubbi sul modulo per fronteggiare i rossoneri, difatti probabilmente opterà per il collaudato 3-4-1-2, facendo ancora a meno del centravanti colombiano Zapata.

In porta Gollini, che avrà davanti il terzetto arretrato formato da Toloi, Palomino e Djimsiti. Poche incertezze per la cerniera di centrocampo che presumibilmente sarà composta da Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Nel ruolo di trequartista sarà ballottaggio tra Pasalic e Malinovsky, con l'ucraino che pare avvantaggiato per una maglia. Tandem d'attacco formato da Muriel e dal 'Papu' Gomez che, se non dovesse recuperare, sarà sostituito da Ilicic.

Milan, ballottaggio Rodriguez-Calabria per il ruolo di terzino

Mister Stefano Pioli, rinfrancato dalla buona prestazione contro il Sassuolo, potrebbe scegliere nuovamente il 4-3-3.

Donnarumma sembra essere una certezza tra i pali, con davanti una difesa a quattro formata da Musacchio e Romagnoli centrali, ai lati Conti a sinistra (vista la squalifica di Theo Hernandez) ed uno tra Ricardo Rodriguez e Davide Calabria come terzino destro, con lo svizzero che sembra avanti nelle gerarchie del tecnico.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie A Milan

A centrocampo Bennacer e Bonaventura saranno affiancati da Kessié, con più chance di essere titolare rispetto a Krunic. Tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Calhanoglu. Leao pronto a subentrare a gara in corso.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Toloi, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovsky (Pasalic), Gomez (Ilicic), Muriel.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez (Calabria), Bennacer, Bonaventura, Kessié (Krunic), Suso, Piatek, Calhanoglu.