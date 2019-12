Tante le sfide interessanti nella 17ª giornata di campionato, che ha già visto la Juventus battere la Sampdoria. Tra le sfide degne di nota, Atalanta-Milan e Fiorentina-Roma, senza sottovalutare Sassuolo-Napoli. Il Milan dovrà dimostrare di potersela giocare anche contro una corazzata come l'Atalanta. La Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto nel recupero contro l'Inter, vorrà dimostrare di aver superato il momento critico. Il nuovo Napoli di Gattuso dovrà vedersela con il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Di seguito tutte le partite della giornata e gli arbitri designati.

Il programma della 17ª giornata di Serie A

La 17ª giornata di Serie A è iniziata con Sampdoria-Juventus, che si è conclusa con il successo dei bianconeri per 2-1. Fiorentina-Roma è in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20:45. Per questa sfida è stato designato come arbitro Orsato di Schio. Udinese-Cagliari, in programma sabato 21/12 alle ore 15, sarà diretta da Piccinini di Forlì. Inter-Genoa, in programma sabato 21/12 alle ore 18, sarà arbitrata da Pairetto di Nichelino.

Torino-Spal, in programma sabato 21/12 alle 20:45, verrà diretta da Fabbri di Ravenna. Atalanta-Milan, in programma domenica 22 dicembre alle 12:30, sarà arbitrata da La Penna di Roma. Il match Lecce-Bologna, in programma il 22/12 alle 15, sarà arbitrato da Abisso di Palermo. Per la gara Parma-Brescia, in programma domenica 22/12 alle 15, è stato designato Fourneau di Roma. Sassuolo-Napoli, in programma domenica 22 dicembre alle 20:45, sarà diretta dal signor Chiffi di Padova.

Le decisioni del giudice sportivo

Sono 11 i giocatori che non potranno prendere parte alla 17ª giornata di Serie A perchè squalificati. Sono state rese note anche le multe comminate alle società. Di seguito l'elenco delle decisioni del giudice sportivo (i calciatori in questione sono stati tutti fermati per una giornata): Danilo (Bologna), Ronaldo Viera (Sampdoria), Rodrigo Bentancur (Juventus), Sofyan Amrabat (Hellas Verona), Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (Inter), Theo Hernandez e Lucas Paquetá (Milan), Gianluca Lapadula e Zan Majer (Lecce), Nahitan Nandez (Cagliari).

Risulta particolarmente ''danneggiata'' l'Inter che aveva già problemi legati ai numerosi infortuni. Sono stati multati dal giudice sportivo i seguenti club: Cagliari 20 mila euro (sputi verso l'arbitro), Bologna 2 mila euro (lancio di fumogeni).