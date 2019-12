Ieri sera, a Parigi, si è tenuta l'assegnazione per il Pallone d'Oro. Il premio è finito nelle mani di Leo Messi che così lo conquista per la sesta volta e stacca Cristiano Ronaldo fermo a quota cinque. CR7 ha preferito non partecipare alla premiazione di Parigi, mentre ha scelto di prendere parte al Gran Galà del Calcio dove ha vinto ben due riconoscimenti. L'assegnazione del pallone d'oro a Messi ha fatto comunque discutere e non sono mancate le polemiche. Inoltre, a scatenare un bel putiferio ci ha pensato Virgil Van Dijk.

Al difensore del Liverpool è stato chiesto se con l'assenza di CR7 ci fosse un concorrente in meno per la vittoria del premio e la sua risposta è stata discutibile: "Cristiano Ronaldo è mai stato davvero un rivale?". Questa battuta di Van Dijk ha scatenato la reazione della sorella del fenomeno di Madeira, Katia Aveiro che su Instagram ha scritto un duro post contro l'olandese: "Quando vincerai titoli che contano davvero ne parleremo", ha scritto Katia Aveiro che poi ha aggiunto: "Abbiamo pena di te".

La sorella di CR7 contro Van Dijk

Virgil Van Dijk, ieri sera, alla premiazione del pallone d'oro ha fatto una battuta nei confronti di Cristiano Ronaldo che è parsa irrispettosa nei confronti dell'attaccante della Juventus. In particolare, l'ironica frase pronunciata dall'olandese ha scatenato la rabbia della sorella di CR7. Katia Aveiro si è sfogata con un lungo post su Instagram: "Caro Virgil nel posto dove sei andato tu Cristiano Ronaldo ci è andato mille volte". Inoltre, la sorella del fenomeno di Madeira ha poi aggiunto che CR7, in Inghilterra, ovvero il paese in cui gioca Van Dijk, è stato tre volte campione, capocannoniere e miglior giocatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Inoltre, Katia Aveiro ha ricordato al difensore olandese che nel 2018 il Real Madrid proprio di Cristiano Ronaldo ha battuto il suo Liverpool proprio nella finale di Champions.

La stoccata finale, della sorella di CR7 verso Van Dijk, fa anche riferimento alle nazionali. Infatti, Katia Aveiro ha ricordato al giocatore dei Reds che pochi mesi fa la nazionale olandese ha perso contro il Portogallo guidato dall'attaccante della Juventus: "È stata dura Virgil? Abbiamo pena di te", ha scritto la sorella di Ronaldo che poi ha concluso dicendo a Van Dijk che quando avrà una manciata di titoli allora potrà sedersi al tavolo di Cristiano.

Anche Chiellini difende l'attaccante portoghese

Non solo i parenti di Cristiano Ronaldo hanno voluto dire la loro in merito all'assegnazione del pallone d'oro. Infatti, Giorgio Chiellini ha voluto dire la sua in merito a questo argomento: "Il Pallone d'Oro a Messi ci sta, il vero furto è stato l'anno scorso", ha dichiarato il capitano della Juventus che poi ha aggiunto che il Real Madrid nella passata stagione ha impedito a CR7 di vincere il pallone d'oro: "Il Real Madrid ha deciso di non farlo vincere a Ronaldo ed è stato molto strano".