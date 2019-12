Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, è Matteo Politano. L'attaccante ha trovato poco spazio agli ordini di Antonio Conte in questa stagione, giocando solo due partite da titolare. Tanti sono i club che si sono interessati a lui, in particolar modo la Fiorentina, che aveva fatto un tentativo già la scorsa estate. Su di lui, però, negli ultimi giorni si sarebbe inserita la Roma, su forte richiesta del suo allenatore, Fonseca, che utilizza gli esterni di attacco e su cui fa grande affidamento.

La Roma vuole Politano

La Roma avrebbe messo nel mirino Matteo Politano in vista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. I giallorossi vogliono un rinforzo sugli esterni d'attacco, su espressa richiesta del loro allenatore, Fonseca. Il tecnico, infatti, sarebbe deluso dal rendimento di Cengiz Under, che non è escluso possa essere sacrificato sul mercato per accumulare un tesoretto importante in entrata.

Capitolini che sono in piena corsa per un piazzamento in Champions League, essendo quarti in classifica con trentacinque punti, a meno uno dalla Lazio terza e, soprattutto, con quattro lunghezze di vantaggio sull'Atalanta quinta.

Proprio per questo motivo la società giallorossa vuole assecondare le richieste fatte dal proprio tecnico, premiandolo per il lavoro svolto in questa prima parte della stagione. L'Inter è disposta a discutere anche con la Roma la cessione di Politano, nonostante la concorrenza sia molto folta. Oltre ai giallorossi, infatti, al giocatore si sono interessati nelle ultime settimane anche la Fiorentina, che ci aveva provato la scorsa estate, l'Atalanta, nell'ambito dell'operazione che porterebbe a Milano Dejan Kulusevski, e il Napoli, con il possibile scambio di prestiti con Llorente

La trattativa

Roma che si sarebbe già messa in contatto con l'Inter per manifestare il proprio interesse per Matteo Politano. Nerazzurri che, comunque, hanno fatto sapere già di non voler discutere una possibile cessione in prestito del proprio attaccante.

Anche questo avrebbe rallentato una possibile cessione al Napoli, che aveva messo sul piatto uno scambio di prestiti con Fernando Llorente destinazione Milano.

Acquistato dal Sassuolo nell'estate del 2018 per venticinque milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto, l'Inter non è intenzionata a fare minusvalenza. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto venti milioni di euro, ma occhio anche al possibile inserimento nell'affare di Alessandro Florenzi. L'esterno giallorosso, però, sembra aver superato il momento difficile trascorso qualche settimana fa che lo aveva portato ad essere messo ai margini del progetto.