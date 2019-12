Patrick Cutrone, attaccante attualmente in forza al Wolverhampton, sarebbe un nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già mandato un emissario nel West Midlands per trattare il ritorno in patria di Cutrone. Gli inglesi chiederebbero 20 milioni di euro, per rientrare dall'investimento di 18 milioni più bonus versati nelle casse del Milan. L'intento dei Viola è quello di abbassare la richiesta a 15 milioni e, possibilmente, portarlo a Firenze con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

L'operazione sarebbe finanziata dalla cessione del brasiliano Pedro (soltanto 3 presenze con la Viola) al Besiktas. Una cosa è certa, il numero dieci dei Wolves rientra sempre meno nei piani del coach Espirito Santo e Firenze potrebbe essere un ottimo trampolino per rilanciarsi.

Chi è Cutrone

Il marcatore più prolifico della storia del Milan in Europa League, il talento che tutti aveva stupito all'ombra della Madonnina, rimpiazzato da un pistolero (Piatek) finora senza munizioni in rossonero, starebbe per fare ritorno in Italia.

Sulle sue tracce la Fiorentina di Rocco Commisso, che in Boateng non ha trovato un attaccante di riferimento e che deve fare i conti con l'infortunio di Ribery e il periodo no di Chiesa.

A 21 anni Cutrone ha ancora tanto da dare e le sole due reti messe a segno con il Wolverhampton in Premier League non gli rendono giustizia. In Nazionale ha percorso tutta la trafila dall'Under 15 fino all'esordio con l'Italia dei grandi a Manchester, nell'amichevole contro l'Argentina. A convocarlo, proprio Di Biagio che lo aveva visto crescere con l'Under 21.

Il ricordo più bello di questi mesi a Wolverhampton lo conosce solo lui, ma probabilmente tra i migliori c'è la curva che intona il suo nome dopo il gol al West Ham, il suo secondo e ultimo in Premier.

Con l'arrivo in panchina di Iachini, sicuramente interpellato dal Ds Pradé sulla trattativa Cutrone, il ragazzo cresciuto nelle fila del Milan potrebbe trovare la continuità che gli manca.

Dove giocherebbe Cutrone con Iachini

Con molta probabilità, almeno fino al rientro di Ribery, il tecnico marchigiano confermerà il 3-5-2 che meglio si adatta alla rosa a disposizione. A quel punto sarà probabile vedere Cutrone accanto al giovane Dusan Vlhaovic, già cercato da Iachini al tempo dell'Empoli.

In alternativa, accanto a Cutrone, se non verrà dirottato sulla fascia, potrebbe giocare anche Chiesa, a patto che il suo rendimento salga di livello. Difficilmente troveranno spazio Boateng e Sottil nel reparto avanzato, rimanendo ottime alternative ai calciatori appena citati e allo stesso Cutrone. Col ritorno di Ribery, però, non sarà da escludere un 3-4-3 e a quel punto probabilmente Cutrone si giocherebbe il ruolo di perno d'attacco col talentuoso giovane serbo.