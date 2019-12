La conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa Italiana è stata sicuramente ricca di spunti, soprattutto in merito alle dichiarazioni del tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Parole che sono state un vero e proprio bilancio tracciato dal tecnico toscano in questa prima parte della stagione.

Ad attirare maggiore attenzione mediatica sono state le parole del tecnico ex Chelsea in riferimento ad alcune dichiarazioni espresse dall'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri: quest'ultimo, in un'intervista, ha sottolineato che gli schemi tattici sono tutte cavolate, quello che conta sono i giocatori e la loro qualità, questo è ciò che ti fa vincere le partite.

L'attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri ha risposto in maniera ironica sottolineando di sperare che "non se ne accorgano i presidenti" delle parole di Allegri.

Sarri, frecciatina ad Allegri

Secondo il tecnico ex Chelsea, infatti, "è giusto che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare, ma è altrettanto vero che debba incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori". In ogni caso ci ha tenuto a precisare che sono opinioni personali quelle espresse da Massimiliano Allegri e come tali vanno rispettate.

Lo stesso tecnico bianconero ha sottolineato che la squadra può essere stanca dopo le tante partite affrontate negli ultimi giorni ma di certo non mancano le motivazioni per affrontare una finale importante. Non è mancata poi una domanda sulla scelta di disputare la finale in Arabia Saudita: a tal riguardo Sarri ha dichiarato che tiene molto alle tradizioni ma allo stesso tempo nel calcio è favorevole alle innovazioni. Bisognerà vedere il clima che si respirerà allo stadio durante la partita per dare un giudizio definitivo sulla scelta commerciale della Lega Serie A.

La fase difensiva da migliorare

Lo stesso Sarri ha sottolineato come la Juventus debba migliorare nel lavoro in fase difensiva soprattutto nel momento in cui i bianconeri rimangono bassi, questo succede infatti quando sono stanchi e, quindi, a fine partita.

Proprio il gol subito contro l'Udinese (arrivato nei minuti di recupero) ne è la dimostrazione. In ogni caso è da giusto soffermarsi sulla soddisfazione di Sarri per il gioco che ultimamente sta esprimendo la sua squadra. Manca ancora la continuità in tutti i 90 minuti, ma il tecnico ha sottolineato: "Ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto".

La Juventus riprenderà in Serie A il 6 gennaio, quando incontrerà alle ore 15:00 all' 'Allianz Stadium' il Cagliari. L'Inter, invece, avrà il difficile match contro il Napoli a San Paolo: intanto il 2019 si chiude con il primo posto in classifica della Juventus e dell'Inter dopo i successi nell'ultima giornata rispettivamente contro Sampdoria e Genoa.