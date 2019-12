L'Inter, dopo il successo contro il Genoa grazie ad un sonoro 4 a 0, conferma il primo posto in Serie A insieme alla Juventus: una sfida, quella con la squadra allenata da Maurizio Sarri, destinata a caratterizzare la seconda parte della stagione. Potrebbero, però, esserci delle sorprese pronte ad iscriversi alla lotta per lo scudetto, su tutte Lazio, Roma ed Atalanta. Restando in tema Calciomercato, è evidente, però, che l'Inter dovrà necessariamente pensare a rinforzare la rosa, impegnata in tre competizioni importanti e dispendiose come Serie A, Europa League e Coppa Italia.

A tal proposito si parla di acquisti soprattutto in mediana, il nome più chiacchierato resta quello del centrocampista cileno Arturo Vidal. Secondo El Mundo Deportivo, il giocatore del Barcellona sarebbe pronto a lasciare la società catalana per sposare il progetto Inter del suo ex tecnico (alla Juventus) Antonio Conte. Ostacolo principale potrebbe essere la notevole valutazione di mercato stabilita dal Barcellona.

Il Barcellona potrebbe chiedere 20 milioni

Secondo il noto sito spagnolo, il centrocampista cileno starebbe valutando la possibilità di lasciare il Barcellona per trasferirsi all'Inter di Antonio Conte.

Il giocatore della società catalana avrebbe avuto degli screzi con il tecnico Valverde e, causa anche l'impiego limitato nelle ultime partite, starebbe valutando la possibilità di accettare un'eventuale offerta dell'Inter. L'ostacolo principale per la società di Suning potrebbe essere il prezzo stabilito dai catalani, circa 20 milioni di euro. Come è noto il cileno ha un contratto con il Barcellona fino a giugno 2021: percepisce un stipendio pesante che supera i 5 milioni di euro che, unito al prezzo di mercato, potrebbe rappresentare per l'Inter un investimento fin troppo pesante. Da considerare anche l'età del centrocampista cileno che compirà nel 2020 33 anni.

L'Inter segue Kulusevski e De Paul

Oltre a Vidal, l'Inter segue anche altri centrocampisti per gennaio: difficile arrivare a Kulusevski, che dovrebbe rimanere al Parma fino a giugno, più probabile un investimento sul centrocampista offensivo dell'Udinese De Paul.

Il nazionale argentino, però, ha una valutazione pesante, che supera i 30 milioni di euro ma rispetto a Vidal, ha il vantaggio di avere un ingaggio sicuramente più 'leggero' a livello economico. Riguardo, invece, agli investimenti in altri ruoli, si seguono due giocatori del Chelsea: l'esterno sinistro Marcos Alonso e la punta Giroud. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito mentre la punta francese, in scadenza di contratto a giugno 2020, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.