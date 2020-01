Allo stadio Meazza di Milano si gioca uno dei big match in programma per la diciannovesima giornata di Serie A, tra Inter e Atalanta. I padroni di casa sono in testa alla classifica e cercano i tre punti per cercare di allungare sulla Juventus, impegnata allo stadio Olimpico contro la Roma. Gli ospiti, invece, cercano punti per la zona Chammpions, essendo ad un solo punto dal quarto posto, occupato proprio dai giallorossi. Due squadre che stanno attraversando un grande momento di forma.

Le ultime su Inter e Atalanta

L'Inter è in un ottimo momento di forma, come dimostrano gli ultimi risultati ottenuti. I nerazzurri sono in testa alla classifica con quarantacinque punti, alla pari con la Juventus. Il club meneghino, dunque, cerca il successo con la speranza di poter allungare proprio sui bianconeri, che hanno una gara tutt'altro che semplice contro la Roma. La squadra di Antonio Conte, dopo il netto successo ottenuto prima della sosta natalizia per 4-0 contro il Genoa, ha dato continuità e ripreso da dove si era fermata.

Nell'ultimo turno, infatti, è arrivata la vittoria per 3-1 sul difficile campo del Napoli con le reti dei soliti Lukaku, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez.

Contro c'è un'altra squadra in grande forma come l'Atalanta. Bergamaschi che sognano la seconda qualificazione in Champions League dopo la storica ottenuta lo scorso anno. Al momento sono quinti in classifica con trentaquattro punti, a meno uno dalla Roma quarta. Dopo il netto successo per 5-0 sul Milan, allo stadio Atleti Azzurri è arrivata un'altra vittoria per 5-0. La squadra di Gasperini, infatti, ha battuto anche il Parma nell'ultimo turno, con Ilicic mattatore con una doppietta.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrebbe confermare per la maggior parte l'undici sceso in campo allo stadio San Paolo di Napoli.

L'unico cambio potrebbe esserci in mezzo al campo, con il possibile ritorno dal primo minuto di Stefano Sensi, al fianco di Marcelo Brozovic e Gagliardini, in vantaggio su Vecino. Out Barella per squalifica. Sugli esterni conferme per Candreva e Biraghi, visto che Asamoah non è al top della forma e al massimo andrà in panchina. La coppia d'attacco sarà formata sempre da Lukaku e Lautaro Martinez, mentre Sanchez partirà dalla panchina.

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, si schiererà con il suo solito 3-4-2-1. Ilicic e Gomez agiranno sulla trequarti alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere Luis Muriel, in vantaggio su Zapata, tornato in campo contro il Parma. Gosens e Castagne agiranno sulle fasce, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci De Roon e Freuler.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.