L'Inter sta lavorando per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte in questa sessione di Calciomercato. Il reparto che subirà modifiche dovrebbe essere quello di centrocampo che ha mostrato maggiori carenze nella prima parte della stagione soprattutto a causa dei diversi problemi fisici che hanno colpito i vari Gagliardini, Vecino, Sensi e Barella. Gli obiettivi del club meneghino sembrano essere abbastanza chiari. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, avrebbe messo nel mirino sia Arturo Vidal che Christian Eriksen, in uscita dai rispettivi club per motivi estremamente diversi.

Il possibile doppio colpo di mercato viene ipotizzato anche dall'agente Andrea D'Amico in una recentissima intervista.

L'Inter punta Eriksen e Vidal

L'Inter cercherà di rinforzare il centrocampo e il primo nome sulla lista di Conte e Marotta è quello del centrocampista cileno del Barcellona, Arturo Vidal. Il giocatore vuole lasciare i blaugrana visto lo scarso impiego di questa prima parte della stagione. Nonostante questo, il guerriero è il quarto miglior marcatore della rosa, con sei reti messe a segno, subito dietro il tridente delle meraviglie, Suarez, Messi e Griezmann.

Il tecnico Valverde vorrebbe tenerlo, ma l'ex Bayern Monaco e Juventus starebbe premendo per ricongiungersi con Antonio Conte che lo ha lanciato nel grande calcio proprio quando era a Torino. L'affare potrebbe andare in porto con la formula di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva fissata intorno ai quindici milioni di euro.

Il secondo obiettivo sarebbe Christian Eriksen. Il centrocampista danese è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno e tanti sono i top club interessati a lui per strapparlo a parametro zero, su tutti Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid. Per questo motivo l'Inter sta provando ad anticipare tutti e avrebbe messo sul piatto venticinque milioni di euro tra cartellino e ingaggio annuale.

Un doppio colpo che sarebbe possibile anche secondo il noto procuratore, Andrea D'Amico, intervistato a Calciotoday.it: "Credo possano arrivare entrambi.

Sono due centrocampisti con caratteristiche diverse. Il danese probabilmente arriverà a giugno a parametro zero, anche se i nerazzurri possono bloccarlo subito. Riguardo a Vidal, invece, il colpo è per gennaio".

Come cambierebbe la squadra di Conte con i nuovi innesti

L'arrivo di Eriksen e Vidal renderebbe necessaria una cessione a livello numerico in mezzo al campo. In questo senso occhio a Gagliardini, che piacerebbe a Lazio e Fiorentina e Vecino, che avrebbe estimatori in Premier League. I due nuovi acquisti rivoluzionerebbero l'undici di Antonio Conte, che avrebbe a disposizione molte soluzioni anche dal punto di vista tattico. Eriksen, infatti, potrebbe essere schierato anche a supporto delle due punte, oltre che da mezzala. Queste potrebbe essere la nuova Inter in base ovviamente alle indiscrezioni di calciomercato:

(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella (Vidal), Brozovic, Sensi (Eriksen), Asamoah (Alonso); Lautaro, Lukaku.