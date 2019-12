L'Inter è arrivata alla pausa natalizia come meglio non avrebbe immaginato, l'unica nota negativa è stata la mancata qualificazione in Champions League. Antonio Conte in più occasioni si è complimentato con i suoi ragazzi, soprattutto per la disponibilità dimostrata e per come hanno reagito alle diverse avversità. Adesso il tecnico nerazzurro si aspetta sostanzialmente due cose: un mercato di gennaio che possa farlo guardare con maggiore ottimismo al futuro e il pieno recupero dei calciatori infortunati.

Se la Champions League toglierà serenità e energie alla Juventus anche la parola scudetto potrebbe non essere più un tabù.

Inter: le possibili novità di gennaio

Una delle priorità del club nerazzurro è il mercato di gennaio. Beppe Marotta vuole regalare ad Antonio Conte quei rinforzi necessari per poi non avere recriminazioni future ed il reparto su cui si sta maggiormente concentrando la dirigenza nerazzurra è il centrocampo. I tanti problemi fisici accusati da diversi calciatori, Barella e Sensi in particolare, senza tralasciare Vecino e Gagliardini, hanno fatto riflettere Marotta e Ausilio.

I principali indiziati a vestire la maglia nerazzurra risultano essere, al momento, Vidal e Kulusevski, pur con caratteristiche diverse è comunque da escludere che possano arrivare entrambi, almeno nella medesima sessione di Calciomercato. I due calciatori hanno dei pro e dei contro, Vidal è pronto per il presente ma è avanti con gli anni, Kulusevski potrebbe rappresentare il futuro ma costa decisamente di più. Per quanto riguarda lo svedese c'è anche da capire se l'operazione possa essere fattibile a gennaio o si 'rischia' di lavorare solo per giugno ed al momento sempre più probabile la seconda ipotesi.

Due recuperi importanti

Una nota positiva può essere rappresentata dai recuperi di Barella e Sensi. Il calciatore ex Cagliari dovrebbe, salvo intoppi, tornare a disposizione con la ripresa del campionato, l'ex Sassuolo ha già giocato uno spezzone contro il Genoa e dovrebbe essere definitivamente recuperato.

Conte sarà sicuramente soddisfatto per queste due belle notizie visto che i due calciatori erano stati tra le note più positive dell'inizio della stagione. L'aver chiuso una parte importante di campionato con gli stessi punti della Juventus ha dato di nuovo vigore a società e tifosi. Coloro che hanno la fede interista e i dirigenti del club nerazzurro si augurano che i bianconeri possano essere distratti dalla doppia competizione: la Champions League potrebbe togliere energie fisiche e mentali alla Juventus facendole fare qualche passo falso in campionato. Questo è quello che sperano Conte e i suoi calciatori, senza dimenticare le due romane, la Lazio sta andando fortissimo e la Roma sembra aver definitivamente acquisito le idee di Fonseca.