Il calciomercato in casa Juventus rimane sempre argomento di grande attualità, anche dopo la splendida vittoria che la squadra di Sarri ha ottenuto contro il Cagliari. Un 4-0 rotondo che ha messo in evidenza il grande stato di forma di Cristiano Ronaldo che ha realizzato una splendida tripletta. Il direttore sportivo Paratici nel frattempo ha fatto delle puntualizzazioni sul futuro di Emre Can.

Can resta alla Juventus

Nessuna cessione in vista per Emre Can e neppure scambi. Il ds bianconero ha infatti precisato l'importanza del giocatore nella rosa di Sarri e la volontà del club di non prendere in considerazione una sua partenza.

Cadono così le voci che volevano il giocatore inserito in uno scambio con il Psg per Paredes oppure con il Bayern Monaco per Thiago Alcantara. Del resto il tedesco sta trovando comunque spazio nelle rotazioni del tecnico. Le ultime voci di mercato danno per possibile un affondo del Manchester City per Demiral. Il difensore turco sta crescendo tantissimo e i citizens potrebbero mettere sul piatto una somma superiore ai 40 milioni di euro. Ad ogni modo la Juventus non sembra intenzionata a cedere il suo gioiello difensivo.

I possibili colpi per il futuro

Il Calciomercato della Juventus è improntato anche al futuro, del resto la programmazione è indispensabile per qualsiasi club. La società bianconera ha già fatto un importante sforzo economico per assicurarsi Kulusevski. Il talentuoso giocatore dell'Atalanta però si trasferirà a Torino solamente nella prossima estate, una volta terminato il suo campionato in prestito al Parma. Ad ogni modo ci sono anche altri nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi. Stando ai rumors di mercato infatti la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione Dries Mertens,un giocatore che non scopriamo certo oggi e che in Serie A ha sempre segnato con grande regolarità. Se non rinnoverà il suo accordo con il Napoli sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero, visto che il suo contratto scade a giugno.

E sarebbe davvero un grandissimo colpo, un modo per potenziare ancor di più un attacco già fortissimo.

Ma rinforzi sarebbero pronti ad arrivare anche sulla linea mediana, dove la Juventus senz'altro segue con attenzione Tonali. Il giovane talento del Brescia ormai è una grande realtà del calcio italiano, è già nel giro della nazionale e questo torneo che sta disputando con la maglia delle rondinelle lo renderà senz'altro ancora più forte. La sua valutazione economica è molto alta, circa cinquanta milioni di euro, ma la Juventus a quanto pare potrebbe fare un'offerta alla fine del torneo per convincerlo a vestire il bianconero.