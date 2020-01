L'Inter è sicuramente una delle grandi protagoniste, se non la grande protagonista, di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno chiuso gli acquisti di Ashley Young e Moses e la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle. Vicina anche la cessione di Matteo Politano al Napoli e, soprattutto, va definendosi il grande acquisto di gennaio, Christian Eriksen, per cui sarebbe stato trovato anche l'accordo con il Tottenham. Il centrocampista danese dovrebbe sostenere le visite mediche a gennaio.

Nerazzurri che, però, da qui a giugno, vogliono completare la rivoluzione a centrocampo. Per questo motivo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe messo nel mirino il fantasista spagnolo della Lazio, Luis Alberto.

L'Inter pensa a Luis Alberto

Una delle grandi rivelazioni di questa stagione in Serie A è stata sicuramente la Lazio. Biancocelesti che, non solo sembrano destinati a centrare quel piazzamento in Champions League solo sfiorato e sfumato all'ultima giornata due anni fa, ma che si trovano in piena lotta per il titolo.

Solo sei i punti di distacco dalla Juventus capolista e con una gara, in casa contro il Verona, da recuperare. Uno dei grandi protagonisti di quest'annata è stato sicuramente Luis Alberto. Il fantasista spagnolo sembra essere tornato sui livelli di due anni fa, dopo una stagione deludente condizionata anche dai tanti rumors di mercato. Su di lui, infatti, c'era il forte interesse del Siviglia che, anche quest'estate, ha fatto un tentativo andato a vuoto dal momento che gli spagnoli non avrebbero soddisfatto le richieste del patron biancoceleste, Claudio Lotito.

Un sondaggio in vista della prossima estate, però, lo avrebbe fatto l'Inter. I nerazzurri stanno rivoluzionando il centrocampo e l'inserimento di Eriksen sarà solo il primo dei vari innesti per alzare il tasso tecnico del reparto. Il club meneghino ha avuto dialoghi con la Lazio la scorsa estate per Milinkovic-Savic, senza mai affondare il colpo. Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare ma l'obiettivo, questa volta, sembrerebbe essere Luis Alberto.

La richiesta della Lazio

I rapporti tra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sono buoni. Le parti si sono parlate in occasione delle ultime riunioni in Lega e il dirigente nerazzurro avrebbe manifestato il proprio interesse per Luis Alberto.

I biancocelesti, dal loro canto, non ritengono il classe 1992 incedibile, nonostante l'ottima annata, caratterizzata da tre reti e ben undici assist in diciotto presenze in campionato. La richiesta del patron laziale, però, si aggirerebbe intorno ai cinquanta/sessanta milioni di euro come base di partenza di una possibile asta.

Non mancano i club esteri interessati a lui. Una cifra comunque abbordabile per Suning, soprattutto se dovessero andare in porto le cessioni di quei giocatori attualmente in prestito come Icardi, Perisic, Nainggolan e Joao Mario, che porterebbero un tesoretto da quasi centocinquanta milioni di euro.