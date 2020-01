Si entra nel vivo della sessione invernale di Calciomercato che chiuderà venerdì alle ore 20:00. Nella giornata di ieri, in questo senso, il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Matteo Politano dall'Inter in prestito oneroso per diciotto mesi con obbligo di riscatto, in un'operazione complessiva da quasi 25 milioni di euro. I due club sembra stiano stringendo rapporti sul mercato, tanto che nei giorni scorsi si era paventato un possibile scambio tra Matìas Vecino e Allan, idea tramontata per il valore diverso dei due cartellini.

Gli azzurri, però, avrebbero messo nel mirino un altro giocatore dell'Inter, Sebastiano Esposito.

Napoli su Esposito

Il Napoli è molto attivo sul mercato in questi giorni. Gli azzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Matteo Politano dall'Inter e sembrano vicini all'acquisto di Ricardo Rodriguez, che dovrebbe arrivare dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe anche alla ricerca di un colpo al centro dell'attacco, come testimonia l'interesse per Andrea Pinamonti e Andrea Petagna.

Napoli che, però, anche per rinforzare quel ruolo avrebbe bussato alle porte ancora dell'Inter. Nel mirino, infatti, ci sarebbe il giovane attaccante Sebastiano Esposito. Il classe 2002 ha conquistato Antonio Conte quest'anno, tanto da essere promosso in pianta stabile in prima squadra disputando anche quattro partite in Serie A con la realizzazione di una rete, e tre scampoli di gara in Champions League dove ha conquistato anche un calcio di rigore.

Con il possibile arrivo di Olivier Giroud, per cui ci sarebbe già un'intesa di massima con il suo entourage, il giovane centravanti rischierebbe di vedere ulteriormente ridotti gli spazi, già ristretti dal ritorno in campo di Alexis Sanchez.

La risposta dell'Inter

Il nome di Sebastiano Esposito è finito al centro dei rumors di mercato da qualche settimana. Si era parlato del possibile interessamento del Parma, non concretizzato.

In queste ultime ore, però, sul giovane attaccante dell'Inter, classe 2002, sarebbe piombato anche il Napoli, a caccia di un rinforzo al centro dell'attacco. Gli azzurri vorrebbero il giocatore in prestito ma il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, fa muro puntando molto su Esposito pure in questa seconda parte della stagione. Anche per questo motivo il club meneghino non sarebbe orientato a trattare la cessione del calciatore nato a Castellamare. L'arrivo di un giocatore come Giroud, però, potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo le porte ad una partenza dello stesso Esposito, ma solo con la formula del prestito, senza l'inserimento di un diritto di riscatto.