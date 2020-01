La stagione del Napoli è finora sicuramente di gran lunga al di sotto delle aspettative fino a questo momento. Gli azzurri sono, paradossalmente, più vicini alla zona retrocessione, distante 9 punti, che ad un piazzamento Champions League, obiettivo minimo, e distante ben 14 lunghezze. L'ennesima sconfitta subita in casa contro la Fiorentina ha fatto scattare ulteriormente l'allarme in casa partenopea tanto che adesso il club, dopo gli acquisti di Demme e Lobotka in mezzo al campo, starebbe pensando di intervenire anche in attacco.

L'obiettivo sarebbe l'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, che pareva ad un passo dalla Roma solo qualche giorno fa.

Il Napoli penserebbe a Politano

Il Napoli sta pensando di attuare una vera e propria rivoluzione in questi ultimi dieci giorni di Calciomercato. Gli azzurri, infatti, vorrebbero effettuare altri interventi nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso dopo le difficoltà palesate fino ad ora. Solo ventiquattro i punti raccolti in venti giornate e una media preoccupante, con un solo successo nelle ultime dodici partite.

Il club starebbe pensando ad un ritocco nel reparto avanzato, che sta stentando non poco.

Per questo motivo nel mirino dei partenopei sarebbe finito Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter è al centro dei rumors in questi ultimi giorni visto che era ad un passo dalla Roma in uno scambio che avrebbe visto Spinazzola a Milano. Operazione saltata in extremis, con il giocatore che è rientrato a Milano, ma che non rientra più nei piani del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Politano, inoltre, ha caratteristiche simili a quelle di Suso, che Gattuso ha saputo comunque valorizzare quando era sulla panchina del Milan. Le difficoltà palesate da Callejon, inoltre, potrebbero rappresentare una spinta ulteriore al club di Aurelio De Laurentiis. L'attaccante spagnolo è in scadenza di contratto e non è escluso che possa anche lasciare Napoli con qualche mese di anticipo. Inter che, invece, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con gli azzurri.

La trattativa

Napoli e Inter sono pronte a trattare la cessione di Matteo Politano. Nelle scorse settimane il classe 1993 era stato già accostato agli azzurri e si era parlato di un possibile scambio di prestiti con Fernando Llorente. L'interesse per il centravanti spagnolo, però, sembra essere svanito: i nerazzurri peraltro avrebbero già l'accordo con il Chelsea per il trasferimento a Milano di Olivier Giroud.

Per questo motivo i partenopei potrebbero acquistare l'attaccante del club meneghino in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto fissato a venticinque milioni di euro. Non è escluso che nell'affare possa entrare anche Faouzi Ghoulam. In quel caso, però, molto dipenderà dalle visite mediche, visto che l'Inter, alla luce dei problemi fisici palesati dall'algerino negli ultimi mesi, è molto attenta a questo aspetto, come dimostra anche l'affare saltato con Spinazzola.