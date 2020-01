Domenica scorsa è stato il grande protagonista nel pareggio ottenuto dal suo Cagliari contro l'Inter, segnando il gol del pareggio che ha portato i suoi ex compagni a raccogliere il quinto pareggio nelle ultime settimane. Il futuro di Radja Nainggolan, però, continua ad essere avvolto nel mistero. Il cartellino del centrocampista belga è ancora di proprietà del club nerazzurro e la prossima estate bisognerà vedere se ci saranno le condizioni per una permanenza al Cagliari che l'estate scorsa lo ha prelevato in prestito secco, pagando gran parte del suo ingaggio.

Il futuro di Nainggolan

L'estate prossima sarà importante per conoscere il futuro di Radja Nainggolan. L'Inter a luglio ha deciso di cederlo in prestito al Cagliari sperando in una sua rivincita dopo un'annata al di sotto delle aspettative che, inevitabilmente, ne aveva fatto crollare il valore. Guardando i numeri, dunque, il club nerazzurro ha vinto la scommessa. Il Ninja, infatti, in Sardegna sembra rinato dato che in questa stagione ha giocato quasi tutte le partite, avendone disputato diciotto, e realizzando ben cinque reti, tra cui l'ultima domenica contro la sua ex squadra.

Prestazioni condite anche da cinque assist.

Il Cagliari resta la priorità per il belga che domenica, dopo il match contro l'Inter, non ha esitato a lanciare una frecciata alla sua vecchia società, mostrando come ci sia rimasto male per la bocciatura estiva: "Ho molto rispetto per l’Inter e per i miei compagni, ma sono stato trattato come un giocattolino quindi sono contento per un verso, per un altro lo sono di meno.

Non ho niente contro l’Inter ma ci sono episodi che vanno rivisti. Non parlo solo del gol, ma anche dell’espulsione".

La richiesta dell'Inter

Inter che, comunque, non ha alcuna intenzione di svendere Radja Nainggolan. Per portarlo a Milano e prelevarlo dalla Roma nell'estate del 2018 è stato fatto un investimento importante, versando nelle casse dei giallorossi venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo.

Come detto, il giocatore dà la priorità al Cagliari che, però, dal suo canto, dovrà assecondare le richieste del club nerazzurro, che per il Ninja accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solo per proposte a partire dai venti milioni di euro. L'ottima annata disputata fino ad ora in Sardegna, inoltre, ha attirato l'attenzione di alcuni club esteri, in particolar modo dalla Premier League. Il club di Tommaso Giulini, però, potrà farsi forza sulla volontà di Nainggolan di restare in rossoblu pure il prossimo anno, anche per questioni familiari. In questo senso occhio al cartellino di Nahitan Nandez che potrebbe essere coinvolto in uno scambio alla pari, unica condizione che sembra possibile per permettere all'ex giocatore della Roma di continuare la sua avventura agli ordini di Rolando Maran.