Nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio, l'Inter farà sicuramente qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Si è parlato a lungo in queste settimane dell'esigenza di rinforzare il centrocampo con un nome di livello. I problemi al ginocchio di Kwadwo Asamoah, però, rendono necessario un intervento anche sulla fascia sinistra, visto che a disposizione c'è il solo Cristiano Biraghi, con Dimarco destinato alla cessione. Uno dei possibili obiettivi del club nerazzurro potrebbe essere Emerson Palmieri, le cui caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con il 3-5-2 di Conte.

L'Inter punta Emerson Palmieri

L'Inter cerca un esterno sinistro sulla fascia e in questi giorni si erano fatti i nomi di Marcos Alonso, in rotta con il Chelsea e ai margini della rosa di Frank Lampard, e Matteo Darmian, più adatto però a giocare a destra o come terzo di difesa. Dall'Inghilterra, però, stando a quanto riportato dall'Independent, l'obiettivo del club nerazzurro militerebbe sempre tra le fila dei Blues ma risponde al nome di Emerson Palmieri.

L'esterno italo brasiliano si sposa alla perfezione con il 3-5-2 di Antonio Conte.

Fu proprio l'allenatore dell'Inter a volerlo a Londra a gennaio 2018, acquistandolo dalla Roma per oltre venti milioni di euro. Il giocatore, inoltre, gradirebbe un ritorno in Italia, soprattutto in vista degli Europei, con Roberto Mancini che potrebbe osservarlo da vicino con maggiore facilità. A Milano, inoltre, il classe 1994 avrebbe il posto da titolare praticamente garantito visti i problemi fisici di Asamoah. A Londra, infatti, l'esterno ha disputato solo dodici delle ventuno partite disputate dal Chelsea in Premier League, mentre in Champions League le presenze sono due.

La richiesta del Chelsea

Chelsea che, comunque, non lascerà andare tanto facilmente Emerson Palmieri, soprattutto in direzione Milano, all'Inter, dove ad attenderlo ci sarebbe Antonio Conte, che con i Blues non si è lasciato molto bene, andando perfino in tribunale.

Su di lui c'è anche la Juventus, ma proprio l'italo brasiliano avrebbe fatto sapere di preferire i nerazzurri per tornare a lavorare con l'allenatore che l'aveva voluto a Londra.

Stando a quanto riportato dall'Indipendent, il club inglese avrebbe fatto sapere alla società nerazzurra di essere disposta a trattare solo per una proposta a partire dai trenta milioni di euro. Cifra importante, che permetterebbe ad Abramovich di realizzare anche una plusvalenza. Bisognerà vedere se l'Inter riuscirà a convincere il Chelsea a cederlo in prestito con obbligo di riscatto, formula che sta provando ad imbastire anche con il Barcellona per portare Arturo Vidal a Milano. Con il cileno, però, la fumata bianca sembra più probabile visto che il giocatore spinge per ricongiungersi con Antonio Conte, che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi della Juventus.