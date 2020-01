Nella serata di ieri, è arrivata una notizia davvero a sorpresa. Infatti, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con l'Atalanta per Dejan Kulusevski. I bianconeri, grazie a questa intesa, avrebbero battuto la concorrenza dell'Inter e proprio la volontà del giocatore sarebbe stata decisiva. Infatti, il club nerazzurro sembrava in vantaggio per il ragazzo classe 2000, ma il calciatore non sarebbe stato convinto dal 3-5-2 che propone il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. Inoltre, Kulusevski e l'Inter non avrebbero trovato un accordo economico e questa fase di stallo avrebbe permesso alla Juventus di inserirsi e di affondare il colpo.

L'affare è in dirittura d'arrivo

Dejan Kulusevski dovrebbe diventare un giocatore della Juve già nei prossimi giorni. Infatti, i bianconeri dovrebbero acquistarlo formalmente a gennaio per lasciarlo, poi, in prestito al Parma fino a giugno. Anche se non è da escludere la possibilità che i bianconeri e i ducali possano incontrarsi per parlare di un possibile arrivo anticipato a Torino dal ragazzo classe 2000. Qualora si optasse per questa scelta, al Parma, al posto di Kulusevski, potrebbe andare Marko Pjaca che nella Juve non sta trovando spazio.

Questo potrebbe essere un aspetto che, eventualmente, verrebbe preso in considerazione più avanti. Dunque, la Juve dovrebbe versare all'Atalanta circa 35 milioni più eventualmente 9 di bonus, anche se questa cifra dovrebbe essere molto variabile perchè alcuni bonus sarebbero difficilmente raggiungibili. Il ragazzo, invece, dovrebbe firmare un quinquennale con i bianconeri e dovrebbe percepire un ingaggio di 2 milioni di euro. Inoltre, Kulusevski dovrebbe essere a Torino il 2 o il 3 gennaio per sostenere le visite mediche al JMedical.

Il segreto di Dejan è Sandra

Dejan Kulusevski dovrebbe essere il regalo di fine anno della Juventus per i suoi tifosi. Dejan Kulusevski è nato il 25 agosto 2000, è di nazionalità svedese ed è un giovane che coltiva tante passioni. Ma la sua principale fonte di ispirazione è la sorella calciatrice Sandra.

Inoltre, Kulusevski è un grande appassionato di basket NBA e tifa per i Los Angeles Lakers. Adesso resta solo da capire se i tifosi della Juve potranno ammirarlo a partire da giugno oppure se lo potranno vedere già a gennaio. In ogni caso Kulusevski potrebbe agire nello scacchiere di Sarri sia come trequartista che come esterno nel 4-3-3. Il giocatore classe 2000, in bianconero, dovrebbe contendere il posto con chi, fino ad ora, ha ricoperto il ruolo sulla trequarti, ma non disdegnerebbe nemmeno la possibilità di giocare in un tridente con Cristiano Ronaldo e una punta centrale. Spetterà ovviamente a Maurizio Sarri trovargli la giusta collocazione, ma proprio i sistemi di gioco del tecnico toscano lo avrebbero convinto a preferire la Juve all'Inter visto che il 3-5-2 di Conte non sarebbe un modulo adatto alle sue caratteristiche.