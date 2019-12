Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti trattative in casa Juventus. La necessità di alleggerire la rosa e allo stesso tempo di sistemare il bilancio potrebbe portare la dirigenza bianconera ad avallare numerose cessioni. Dopo Mandzukic, le partenze più probabili potrebbero riguardare il difensore centrale Daniele Rugani, il terzino destro Mattia De Sciglio, il centrocampista Emre Can mentre sarebbero in dirittura d'arrivo i prestiti al Genoa di Mattia Perin e Marco Pjaca. Non è escluso però che la Juventus decida di investire e quindi rimpinguare una rosa che probabilmente è scoperta solo nel ruolo di terzino sinistro.

Come è noto infatti, in questa prima parte della stagione il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, come alternativa ad Alex Sandro, ha spesso schierato sulla fascia sinistra Mattia De Sciglio con buoni risultati, anche se il terzino italiano è un esterno destro di ruolo. Ecco che allora che la società bianconera potrebbe anticipare una trattativa già a gennaio, provando a riportare in Italia il terzino della nazionale italiana Emerson Palmieri.

Juventus, Emerson Palmieri per la fascia sinistra

Come scrive 'calciomercato.com', il possibile colpo di mercato della Juventus a gennaio potrebbe essere Emerson Palmieri.

Il nazionale italiano infatti piace molto alla dirigenza bianconera ed al tecnico Maurizio Sarri, che lo ha allenato nella sua precedente esperienza da allenatore al Chelsea. Inoltre, con lo sblocco del mercato per la società inglese (era stato bloccato dalla UEFA perché la società di Abramovich aveva violato alcuni parametri del Fair Play Finanziario), il Chelsea potrebbe anche avallare una partenza dell'esterno, magari con una formula ideale per la Juventus come il prestito con obbligo di riscatto. Da non sottovalutare anche la concorrenza dell'Inter, che apprezza molto Emerson Palmieri: fra l'altro l'italo-brasiliano è stato allenato anche da Antonio Conte, quando il tecnico pugliese due anni fa ha guidato il Chelsea.

Juventus, via anche al mercato in uscita

L'eventuale arrivo di Emerson Palmieri potrebbe però determinare delle cessioni importanti già a gennaio: come già accennato prima a lasciare Torino potrebbero essere De Sciglio ed Emre Can, entrambi seguiti dal Paris Saint Germain, e Daniele Rugani, che ha mercato in Premier League.

Proprio la crescita di Demiral ed il recupero ottimale di Chiellini (dovrebbe rientrare a febbraio) avrebbe portato la dirigenza bianconera a valutare la cessione del difensore toscano che resta uno degli obiettivi principali del Leicester. Secondo le ultime indiscrezioni la società inglese potrebbe investire 35 milioni di euro per il difensore centrale bianconero.