Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori più al centro dell'attenzione. Dalla Spagna, infatti, continuano a rimbalzare voci su un possibile addio alla Juventus del fenomeno portoghese. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Diario Gol", il campione lusitano sarebbe uno dei principali obiettivi di Manchester United, Sporting Lisbona e Paris Saint Germain.

Per le prime due squadre si tratterebbe di un ritorno in grande stile. Ronaldo, infatti, ha iniziato la sua carriera nello Sporting Lisbona, dove si fece notare da Sir Alex Ferguson. Fu proprio l'allora allenatore del Manchester United che decise di portarlo in Inghilterra. A Manchester Ronaldo si è poi affermato come uno dei giocatori più forti al mondo. Ma il club maggiormente interessato alla superstar della Juventus sembra essere il Paris Saint Germain. Il club francese potrebbe perdere uno dei suoi campioni, Kylian Mbappé, seguito da numerose squadre (tra le quali la Juventus), o Neymar, giocatore che non sembra essersi mai realmente ambientato in Francia.

Mercato Juventus, Paris Saint Germain su Cristiano Ronaldo

Come scrive "Diario Gol", il Paris Saint Germain starebbe lavorando seriamente per cercare di portare Cristiano Ronaldo a Parigi, tanto che sarebbe disposto ad offrirgli un contratto a cifre altissime. La dirigenza del club transalpino, inoltre, avrebbe messo nel mirino anche Luka Modric, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. I due, dunque, qualora decidessero di essere ceduti, potrebbero ritrovarsi come compagni anche a Parigi. In ogni caso, non mancherebbero di certo le offerte per un giocatore come Ronaldo. Alcuni club del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti non farebbero certo fatica a mettere insieme cifre altissime per quanto riguarda l'ingaggio del campione portoghese. Stando alle ultime voci di mercato trapelate, comunque, Cristiano Ronaldo non dovrebbe lasciare la Juventus prima ella scadenza del contratto.

Intanto, la Juventus sta lavorando sul mercato per il futuro e sarebbe molto vicina all'acquisto di Dejan Kulusevski, talentuoso centrocampista svedese che milita nelle fila del Parma e che è di proprietà dell'Atalanta. Il club bianconero avrebbe superato l'offerta dell'Inter, mettendo sul piatto circa quarantaquattro milioni di euro. Il giovanissimo giocatore, però, dovrebbe finire la stagione a Parma, per poi arrivare a Torino per l'inizio della prossima. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato.