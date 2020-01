Si è appena concluso allo stadio Meazza di Milano il lunch match della ventunesima giornata di Serie A tra Inter e Cagliari sul risultato di 1-1. Gol di Lautaro Martinez al 29' e pareggio di Radja Nainggolan al 78'. La classifica ora vede i nerazzurri accorciare momentaneamente sulla Juventus di un solo punto salendo a 48 punti, a meno tre dai bianconeri. Rossoblu che salgono a trentuno punti e agganciano il Milan in zona Europa League al sesto posto. Settimana prossima l'Inter sarà di scena alla Dacia Arena, dove affronterà l'Udinese domenica alle 20:45.

Il Cagliari, invece, ospiterà il Parma alla Sardegna Arena sabato alle ore 18.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma il suo solito 3-5-2. Esordio in maglia nerazzurra per Young, che sostituisce lo squalificato Candreva. In difesa Bastoni vince il ballottaggio con Diego Godin, mentre in attacco la coppia sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Nel primo tempo partita con poche occasioni con l'Inter che passa in vantaggio con Lautaro Martinez, vera bestia nera del Cagliari, che di testa insacca al 29' su ottimo cross di Ashley Young.

Nerazzurri che dopo pochi minuti sfiorano il raddoppio sempre con l'attaccante argentino, che di destro quasi spiazza Cragno, che salva di piede. Nel finale reazione dei sardi, che vanno vicino al pari nei minuti di recupero con un colpo di testa di Faragò che trova un attento Handanovic.

Nel secondo tempo l'Inter sfiora più volte il raddoppio con Stefano Sensi, con Cragno che salva il risultato e tiene a galla il Cagliari.

I rossoblu, dunque, riescono a reagire e al 78' trovano il pareggio con Radja Nainggolan, che con un destro da fuori trova la deviazione decisiva di Bastoni. Al 94' viene espulso Lautaro Martinez, che reagisce male dopo un fallo non fischiato dall'arbitro.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Salva il risultato a fine primo tempo.

Skriniar 6: Esce dopo 17' per uno stato influenzale.

De Vrij 7: Solito muro, puntuale nelle chiusure e preciso in fase di impostazione.

Bastoni 6,5: Altra buona prestazione del giovane centrale.

Young 7: Ottimo impatto del laterale inglese. Oltre al buon assist per Lautaro, chiude bene anche in fase difensiva.

Sensi 6,5: Cresce nella ripresa.

Borja Valero 5,5: Cala nel secondo tempo.

Barella 6,5: Bene in fase difensiva.

Biraghi 5: Non sempre preciso.

Lautaro Martinez 6,5: Bestia nera del Cagliari, sempre a segno contro i rossoblu in campionato, sempre di testa. Ingenuo sull'espulsione viste le proteste eccessive.

Lukaku 6: Qualche buona giocata di sponda per i compagni, ha poche chance sotto porta.