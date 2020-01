La Juventus, oltre a definire lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint Germain, potrebbe effettuare un'altra trattativa importante in questi ultimi giorni di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto sito Calciomercato.com, il futuro di Emre Can sembra oramai lontano da Torino. La mancata convocazione del tedesco per la trasferta di Napoli (ufficialmente per uno stato influenzale) è l'ennesima conferma di come la Juventus stia valutando la sua cessione, considerato un vero e proprio esubero da Maurizio Sarri.

Difficile però che il giocatore possa finire al Barcellona, anzi, come riporta il noto sito sportivo, sarebbe sfumato lo scambio fra il tedesco ed il centrocampista croato Ivan Rakitic di cui si era parlato soprattutto lo scorso calciomercato estivo. Per Emre Can la destinazione più probabile dovrebbe essere la Bundesliga: si è parlato molto del Borussia Dortmund, che avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore. Non è escluso che possa arrivare un'importante offerta dal Bayern Monaco, con il tecnico Flick che è un grande estimatore del nazionale tedesco.

Emre Can potrebbe finire in Bundesliga

Come scrive calciomercato.com, il futuro professionale di Emre Can potrebbe essere in Bundesliga. Il Borussia Dortmund avrebbe già avanzato un'offerta alla Juventus di circa 20 milioni di euro, che però non soddisfa la società bianconera: la Juventus vuole almeno 30 milioni di euro, che è la somma che sarebbe stata offerta anche dall'Everton per acquistarlo. La destinazione inglese però non piacerebbe al centrocampista di origine turca, in quanto essendo un ex Liverpool non vorrebbe trasferirsi dai 'rivali' storici dei 'Reds', appunto l'Everton.

Come dicevamo, oltre al Borussia Dortmund non è escluso che anche il Bayern Monaco possa presentare un'offerta al centrocampista della Juventus. In una recente conferenza stampa il tecnico dei bavaresi Flick ha fatto diversi complimenti ad Emre Can, dichiarando che è "un leader nato, la sua carriera parla da sola, utile per tutte le squadre, professionista eccellente".

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Emre Can potrebbe portare la Juventus ad investire su un altro centrocampista in questo fine gennaio.

D'altronde Khedira dovrebbe rientrare a marzo e, con l'eventuale partenza del tedesco, Sarri avrà a disposizione per circa due mesi 'solo' quattro centrocampisti di ruolo. Intanto è stato ufficializzato un acquisto per la Juventus under 23: si tratta della punta ex Barcellona B Alejandro Marques. Arriva a Torino a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro, in Spagna invece si trasferisce in uno scambio alla pari il centrocampista offensivo brasiliano Matheus Pereira.