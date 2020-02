Una delle bandiere della Juventus è stata sicuramente Alex Del Piero. Dopo una vita calcistica 'spesa' con i colori bianconeri, si è trasferito in Australia al Sydney dal 2012 al 2014 per chiudere poi la sua carriera da calciatore nel 2014 in India al Delhi Dynamos. Attualmente è impegnato nel suo ruolo da imprenditore nel settore della moda e della ristorazione. Inoltre è uno degli opinionisti di spicco di Sky Sport per le partite di Champions League della Juventus.

In una recente intervista ai 'cugini' di Sky Sport Italia (ovvero Sky Sports UK), ha parlato di tanti argomenti, soffermandosi in particolar modo sulla tanto discussa sentenza di Calciopoli.

Come ricordiamo tale procedura processuale condannò la Juventus alla Serie B e alla revoca dei due scudetti conquistati nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006. Quest'ultimo venne assegnato all'Inter, che poi 'sfruttò' il ridimensionamento economico dei bianconeri per vincere molti trofei in Italia ed in Europa.

Del Piero, nell'intervista, ha definito tale sentenza come molto strana e anche un po' folle, facendo intendere di non aver ancora capito come sia maturata tale decisione da parte della Giustizia Sportiva.

'Quello che è successo in Italia è stato un po’ folle e insolito'

L'ex bandiera della Juventus Alex Del Piero, in un'intervista a Sky Sports UK, si è soffermato in particolar modo su Calciopoli, dichiarando "quello che è successo in Italia è stato un po' folle ed insolito". Ha poi aggiunto "ad un certo punto devi girare la pagina, di fronte a te hai delle sfide e devi affrontarle". Da capitano è stato uno dei pochi a rimanere a Torino e a cercare di riportare una società blasonata come la Juventus ai vertici del calcio italiano.

Come è noto i giocatori rimasti a Torino dopo la retrocessione in Serie B furono solo Alex Del Piero, Pavel Nedved, Gigi Buffon, Mauro German Camoranesi e David Trezeguet.

Di certo la Juventus fu costretta ad un ridimensionamento economico non di poco conto. Le cessioni di Ibrahimovic e Vieira all'Inter, di Zambrotta al Barcellona, di Cannavaro ed Emerson al Real Madrid sono servite per incassare delle buone somme ma anche per alleggerire il monte ingaggi.

La Juventus poi è riuscita a tornare ai vertici grazie alla gestione Agnelli, in particolare dal 2011 quando si è affidato ad Antonio Conte. Con l'arrivo dell'attuale tecnico dell'Inter è iniziata la serie di vittorie in Italia della Juventus, con otto scudetti consecutivi (tre di Conte e cinque di Allegri) e diverse altre competizioni nazionali vinte. Proprio l'ex capitano bianconero Alex Del Piero ebbe l'onore di riconquistare il primo di questi scudetti della Juve (quello della stagione 2011-2012) e di inaugurare il nuovo stadio della società bianconera, lo Juventus Stadium.