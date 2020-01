L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista della sessione invernale di Calciomercato appena chiusa. I nerazzurri hanno accontentato il proprio allenatore, Antonio Conte, rinforzando gli esterni con gli arrivi di Ashley Young e Moses e, soprattutto, il centrocampo con il colpo Christian Eriksen, dando al reparto proprio quella qualità ed esperienza internazionale che sembrava mancare. Non è finita qui, però, visto che il club meneghino sarebbe già al lavoro per la prossima estate.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, da sempre è attento a progettare le campagne acquisti con largo anticipo, così come successo anche quando alla Juventus.

Inter su Kumbulla

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima estate sembrerebbe essere Marash Kumbulla. Classe 2000 di nazionalità albanese ma con cittadinanza italiana, il difensore centrale è stato una delle rivelazioni tra le fila del Verona, che sta disputando una stagione al di sopra di ogni aspettativa ed è in lotta, attualmente, anche per un piazzamento europeo, essendo a soli due punti dal sesto posto.

In questa stagione Kumbulla ha disputato finora 14 partite in Serie A, realizzando una rete e attirando l'attenzione dei grandi club italiani.

Su di lui c'è anche il forte interesse del Napoli che, tra l'altro, avrebbe anche un'intesa di massima con il club scaligero. A bloccare tutto, però, è proprio il centrale albanese che, invece, dal suo canto, sembrerebbe preferire l'Inter come destinazione per la prossima estate. La valutazione del giocatore parte dai 20 milioni di euro, ovvero la cifra che il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, aveva messo sul piatto con l'aggiunta di qualche bonus.

Il club nerazzurro, però, potrebbe abbassare l'esborso economico con l'inserimento nella trattativa di Federico Dimarco, ceduto proprio ai gialloblù nella giornata di ieri in prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro.

L'altro obiettivo dell'Inter

Inter che, oltre a Kumbulla, avrebbe fatto passi in avanti per un altro obiettivo importante. Si tratterebbe dell'attaccante del Napoli, Dries Mertens.

Il belga ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno messo sul piatto un contratto biennale, fino a giugno 2022, a quasi cinque milioni di euro a stagione, bonus compresi. L'entourage del giocatore riflette e attende il Napoli. Azzurri che, però, non sembrano intenzionati a rilanciare rispetto ai 3,5 milioni di euro, sempre fino a giugno 2022, messi sul piatto inizialmente. Anche per questo motivo il futuro di Ciro sembrerebbe essere sempre più a tinte nerazzurre.