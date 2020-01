Sabato 1° febbraio, alle ore 18:00 è previsto l'inizio del match tra il Cagliari e il Parma. Una partita molto importante per entrambe le squadre: esse sono infatti al sesto posto a quota 31 punti, in piena lotta per un posto in Europa League. Tutti e due i club non sono nel loro momento migliore di forma: i padroni di casa, infatti, nelle ultime sei partite in campionato hanno ottenuto quattro sconfitte e due pareggi (contro Brescia e Inter). Leggermente meglio il Parma: negli ultimi cinque match hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte (tra cui un 5 a 0 contro l'Atalanta).

Nel match di andata trionfarono i rossoblù con il risultato di 3 a 1 (doppietta di Ceppittelli e gol di Simeone per il Cagliari mentre la rete dei ducali venne segnata da Barillà).

Le possibili scelte di Maran

Pochi i dubbi di formazione in casa Cagliari. Il modulo sarà il 4-3-1-2: il portiere sarà Cragno, che giocherà la prima partita della stagione davanti al suo pubblico. I quattro di difesa saranno Pellegrini a sinistra, Faragò a destra mentre i centrali di difesa saranno Pisacane e Ceppitelli.

Il regista di centrocampo sarà Cigarini, mentre le due mezze ali saranno l'uruguaiano Nandez e Ionita (secondo indiscrezioni di stampa entrambi sono stati vicini alla cessione nella sessione di calciomercato invernale). Fuori per infortunio Rog. Il trequartista sarà Radja Nainggolan, che agirà dietro le due punte che saranno Simeone e Joao Pedro. Gaston Pereiro, nuovo acquisto dei rossoblù, partirà dalla panchina.

Probabili formazioni Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Faragò-Pisacane-Klavan-Pellegrini, Nandez-Cigarini-Ionita, Nainggolan, Simeone-Joao Pedro.

Gli ospiti senza Sepe, Kulusevski e Gervinho

Molte assenze in casa Parma. Non saranno della partita Kulusevski, Sepe, Inglese, Karamoh e Gervinho (quest'ultimo verrà venduto, come dichiarato dall'allenatore dei ducali D'Aversa). Il modulo sarà il 4-3-3; il portiere sarà l'ex Colombi, come annunciato dall'allenatore (il nuovo arrivo Radu dovrebbe partire dalla panchina).

I quattro di difesa saranno Darmian a destra, Gagliolo a sinistra e i centrali saranno Iacoponi e Bruno Alves. I tre di centrocampo saranno Kucka, Hernani e uno tra Barillà e Scozzarella. Sprocati, Cornelius e Kurtic andranno infine a completare il tridente offensivo.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi, Darmian-Iacoponi-Bruno Alves-Gaglioso, Kucka-Hernani-Scozzarella/Barillà, Sprocati-Cornelius-Kurtic.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile anche in diretta streaming dall'applicazione 'Sky Go', dedicata ai clienti della piattaforma a pagamento.